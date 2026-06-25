World Cup 2026: Côte d’Ivoire lead Curaçao at half-time (1-0)
Côte d'Ivoire lead Curaçao 1-0 at half-time in their 2026 World Cup match after Nicolas Pépé’s seventh-minute goal.
SUMMARY
Curaçao – Côte d'Ivoire has reached half-time at the 2026 World Cup, with Côte d'Ivoire leading Curaçao 1-0.
The numbers, however, paint a more nuanced first half. Curaçao had the ball with 26% possession and tried its luck more often, with 2 shots compared with 4 for Côte d'Ivoire. In the decisive area, the shots-on-target count stands at 1 for Curaçao and 1 for Côte d'Ivoire.
First-half key moments
- Goal – Nicolas Pépé (assist Yan Diomande) (Côte d'Ivoire, 7th)
- Yellow card – Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire, 35th)
Côte d'Ivoire have taken control
With this one-goal lead, Côte d'Ivoire head to the dressing room with a tangible advantage and a clear platform to build on. The second half could allow them to protect this scoreline, provided they do not drop too deep.
Curaçao must raise their level
For Curaçao, the return from the dressing room demands greater precision in the opposition box. The team had the ball in spells, but they must turn those strong periods into clearer chances to avoid chasing the score until the end.
- 7'⚽But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
- 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
- 45'↑↓Remplacement - Amad Diallo (remplace Christ Inao Oulaï)Côte d'Ivoire, 45e
- 61'↑↓Remplacement - Livano Comenencia (remplace Jeremy Antonisse)Curaçao, 61e
- 64'⚽But - Nicolas Pépé (passe Ibrahim Sangaré)Côte d'Ivoire, 64e
- 67'↑↓Remplacement - Ange-Yoan Bonny (remplace Oumar Diakité)Côte d'Ivoire, 67e
- 67'↑↓Remplacement - Nicolas Pépé (remplace Sepe Elye Wahi)Côte d'Ivoire, 67e
- 67'↑↓Remplacement - Yan Diomande (remplace Bazoumana Touré)Côte d'Ivoire, 67e
- 75'Carton jaune - Juninho BacunaCuraçao, 75e
- 77'↑↓Remplacement - Jurien Gaari (remplace Gervane Kastaneer)Curaçao, 77e
- 77'↑↓Remplacement - Deveron Fonville (remplace Tyrese Noslin)Curaçao, 77e
- 77'↑↓Remplacement - Franck Kessié (remplace Jean Michaël Seri)Côte d'Ivoire, 77e
- 83'Carton jaune - Gervane KastaneerCuraçao, 83e
- 90'↑↓Remplacement - Joshua Brenet (remplace Shurandy Sambo)Curaçao, 90e
- 90'↑↓Remplacement - Jürgen Locadia (remplace Brandley Kuwas)Curaçao, 90e
- Tirs cadres : Curaçao 2 / Ivory Coast 2
- Tirs : Curaçao 9 / Ivory Coast 6
- Possession : Curaçao 35% / Ivory Coast 65%
- Corners : Curaçao 3 / Ivory Coast 4
- Fautes : Curaçao 11 / Ivory Coast 5
- Cartons jaunes : Curaçao 1 / Ivory Coast 1
- Cartons rouges : Curaçao 0 / Ivory Coast 0
- 6'⚽But - F. Nmecha1-0Allemagne · Passe : F. Wirtz
- 21'⚽But - L. Comenencia1-1Curaçao
- 38'⚽But - N. Schlotterbeck2-1Allemagne · Passe : N. Brown
- 45+5'⚽But - K. Havertz3-1Allemagne
- 46'↑↓Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse)Curaçao, 46e
- 47'⚽But - J. Musiala4-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 64'↑↓Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 64e
- 65'↑↓Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha)Curaçao, 65e
- 68'⚽But - N. Brown5-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 73'↑↓Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum)Allemagne, 73e
- 78'⚽But - D. Undav6-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 83'↑↓Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer)Curaçao, 83e
- 83'↑↓Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton)Allemagne, 83e
- 88'⚽But - K. Havertz7-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 1 Manuel Neuer Goalkeeper
- 6 Joshua Kimmich Defender
- 4 Jonathan Tah Defender
- 15 Nico Schlotterbeck Defender
- 18 Nathaniel Brown Defender
- 23 Felix Nmecha Midfielder
- 5 Aleksandar Pavlović Midfielder
- 19 Leroy Sané Midfielder
- 10 Jamal Musiala Midfielder
- 17 Florian Wirtz Midfielder
- 7 Kai Havertz Forward
- 26 Deniz Undav
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 3 Waldemar Anton
- 2 Antonio Rüdiger
- 24 Malick Thiaw
- 9 Jamie Leweling
- 8 Leon Goretzka
- 25 Assan Ouédraogo
- 20 Nadiem Amiri
- 16 Angelo Stiller
- 13 Pascal Groß
- 11 Nick Woltemade
- 14 Maximilian Beier
- 1 Eloy Room Goalkeeper
- 5 Sherel Constancio Floranus Defender
- 23 Riechedly Bazoer Defender
- 18 Armando Obispo Defender
- 24 Deveron Fonville Defender
- 8 Livano Comenencia Midfielder
- 10 Leandro Bacuna Midfielder
- 7 Juninho Bacuna Midfielder
- 21 Tahith Chong Midfielder
- 9 Jürgen Locadia Forward
- 12 Sontje Hansen Forward
- 11 Jeremy Antonisse
- 16 Jearl Margaritha
- 26 Trevor Iriving Doornbusch
- 25 Tyrick Bodak
- 3 Jurien Gaari
- 20 Joshua Brenet
- 2 Shurandy Sambo
- 4 Roshon van Eijma
- 15 Ar'Jany Martha
- 14 Kenji Gorré
- 22 Kevin Felida
- 13 Tyrese Noslin
- 6 Godfried Roemeratoe
- 19 Gervane Kastaneer
- 17 Brandley Kuwas
- Tirs cadres : Germany 12 / Curaçao 2
- Tirs : Germany 26 / Curaçao 8
- Possession : Germany 65% / Curaçao 35%
- Corners : Germany 8 / Curaçao 1
- Fautes : Germany 18 / Curaçao 10
- Passes : Germany 630 / Curaçao 336
- Precision des passes : Germany 87% / Curaçao 82%
- xG : Germany 3.90 / Curaçao 0.40
- Deniz Undav (Germany) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Kai Havertz (Germany) : note 8.2, 2 but(s)
- Nathaniel Brown (Germany) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Joshua Kimmich (Germany) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)
- Felix Nmecha (Germany) : note 8.6, 1 but(s)
- Nico Schlotterbeck (Germany) : note 8.2, 1 but(s)
- Jamal Musiala (Germany) : note 8.2, 1 but(s)
- Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
No confirmed absence yet.
- 14/06/2026 Germany 7-1 Curaçao (World Cup)
- 28'Carton jaune - S. FofanaCôte d'Ivoire, 28e
- 38'Carton jaune - F. KessieCôte d'Ivoire, 38e
- 40'Carton jaune - G. DoueCôte d'Ivoire, 40e
- 56'↑↓Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)Équateur, 56e
- 56'↑↓Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)Côte d'Ivoire, 56e
- 56'↑↓Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 56e
- 62'↑↓Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)Équateur, 62e
- 62'↑↓Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)Équateur, 62e
- 73'Carton jaune - J. PorozoÉquateur, 73e
- 77'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)Équateur, 77e
- 89'↑↓Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)Côte d'Ivoire, 89e
- 90'⚽But - A. Diallo1-0Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
- 1 Yahia Fofana Goalkeeper
- 17 Guéla Doué Defender
- 5 Wilfried Singo Defender
- 20 Emmanuel Agbadou Defender
- 3 Ghislain Konan Defender
- 11 Yan Diomande Midfielder
- 8 Franck Kessié Midfielder
- 6 Seko Fofana Midfielder
- 24 Bazoumana Touré Midfielder
- 19 Nicolas Pépé Forward
- 12 Elye Wahi Forward
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 13 Christopher Operi
- 2 Ousmane Diomande
- 7 Odilon Kossounou
- 21 Evan Ndicka
- 18 Ibrahim Sangaré
- 25 Parfait Guiagon
- 15 Amad Diallo
- 10 Simon Adingra
- 26 Christ Inao Oulaï
- 4 Jean Michaël Seri
- 22 Evann Guessand
- 9 Ange-Yoan Bonny
- 14 Oumar Diakité
- 1 Hernán Galíndez Goalkeeper
- 21 Alan Franco Defender
- 4 Joel Ordóñez Defender
- 6 Willian Pacho Defender
- 9 John Yeboah Midfielder
- 23 Moisés Caicedo Midfielder
- 15 Pedro Vite Midfielder
- 3 Piero Hincapié Midfielder
- 19 Gonzalo Plata Forward
- 13 Enner Valencia Forward
- 14 Alan Minda Forward
- 22 Gonzalo Valle
- 12 Moisés Ramírez
- 26 Yaimar Medina
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 20 Nilson Angulo
- 10 Kendry Páez
- 7 Pervis Estupiñán
- 5 Jordy Alcivar
- 17 Ángelo Preciado
- 18 Denil Castillo
- 16 Jordy Caicedo
- 8 Anthony Valencia
- 24 Jeremy Arevalo
- 11 Kevin Rodriguez
- Tirs cadres : Ivory Coast 1 / Ecuador 0
- Tirs : Ivory Coast 6 / Ecuador 6
- Possession : Ivory Coast 45% / Ecuador 55%
- Corners : Ivory Coast 2 / Ecuador 0
- Fautes : Ivory Coast 8 / Ecuador 3
- Cartons jaunes : Ivory Coast 3 / Ecuador 0
- Passes : Ivory Coast 233 / Ecuador 285
- Precision des passes : Ivory Coast 83% / Ecuador 87%
- xG : Ivory Coast 0.73 / Ecuador 0.54
- Hernán Galíndez (Ecuador) : note 7.2, 1 arret(s)
- Yan Diomande (Ivory Coast) : note 7.2
- Pedro Vite (Ecuador) : note 7.2
- Guéla Doué (Ivory Coast) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Franck Kessié (Ivory Coast) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Alan Franco (Ecuador) : note 7
- Emmanuel Agbadou (Ivory Coast) : note 6.9
- Enner Valencia (Ecuador) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 30'⚽But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
- 46'↑↓Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
- 60'↑↓Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
- 60'↑↓Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
- 68'⚽But - D. Undav1-1Allemagne · Passe : N. Amiri
- 75'↑↓Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 75e
- 75'↑↓Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana)Côte d'Ivoire, 75e
- 75'↑↓Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra)Côte d'Ivoire, 75e
- 82'↑↓Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue)Côte d'Ivoire, 82e
- 85'↑↓Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe)Côte d'Ivoire, 85e
- 85'↑↓Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka)Allemagne, 85e
- 90+4'⚽But - D. Undav2-1Allemagne · Passe : F. Nmecha
- 1 Manuel Neuer Goalkeeper
- 6 Joshua Kimmich Defender
- 4 Jonathan Tah Defender
- 15 Nico Schlotterbeck Defender
- 18 Nathaniel Brown Defender
- 23 Felix Nmecha Midfielder
- 5 Aleksandar Pavlović Midfielder
- 19 Leroy Sané Midfielder
- 10 Jamal Musiala Midfielder
- 17 Florian Wirtz Midfielder
- 7 Kai Havertz Forward
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 24 Malick Thiaw
- 3 Waldemar Anton
- 2 Antonio Rüdiger
- 22 David Raum
- 25 Assan Ouédraogo
- 9 Jamie Leweling
- 20 Nadiem Amiri
- 13 Pascal Groß
- 8 Leon Goretzka
- 16 Angelo Stiller
- 14 Maximilian Beier
- 11 Nick Woltemade
- 26 Deniz Undav
- 1 Yahia Fofana Goalkeeper
- 5 Wilfried Singo Defender
- 7 Odilon Kossounou Defender
- 20 Emmanuel Agbadou Defender
- 3 Ghislain Konan Defender
- 18 Ibrahim Sangaré Midfielder
- 15 Amad Diallo Midfielder
- 8 Franck Kessié Midfielder
- 26 Christ Inao Oulaï Midfielder
- 11 Yan Diomande Midfielder
- 9 Ange-Yoan Bonny Forward
- 23 Alban Lafont
- 16 Mohamed Koné
- 13 Christopher Operi
- 2 Ousmane Diomande
- 17 Guéla Doué
- 21 Evan Ndicka
- 24 Bazoumana Touré
- 4 Jean Michaël Seri
- 25 Parfait Guiagon
- 6 Seko Fofana
- 10 Simon Adingra
- 14 Oumar Diakité
- 12 Elye Wahi
- 19 Nicolas Pépé
- 22 Evann Guessand
- Tirs cadres : Germany 3 / Ivory Coast 2
- Tirs : Germany 12 / Ivory Coast 8
- Possession : Germany 61% / Ivory Coast 39%
- Corners : Germany 8 / Ivory Coast 2
- Fautes : Germany 3 / Ivory Coast 5
- Passes : Germany 482 / Ivory Coast 309
- Precision des passes : Germany 90% / Ivory Coast 88%
- xG : Germany 0.72 / Ivory Coast 1.20
- Franck Kessié (Ivory Coast) : note 7.3, 1 but(s)
- Deniz Undav (Germany) : note 6.9, 1 but(s)
- Nadiem Amiri (Germany) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Yahia Fofana (Ivory Coast) : note 7.3, 2 arret(s)
- Manuel Neuer (Germany) : note 6.9, 1 arret(s)
- Florian Wirtz (Germany) : note 7.3
- Ibrahim Sangaré (Ivory Coast) : note 7.3
- Nathaniel Brown (Germany) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 38'Carton jaune - J. AlcivarÉquateur, 38e
- 39'Carton jaune - L. BacunaCuraçao, 39e
- 46'↑↓Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez)Équateur, 46e
- 53'Carton jaune - J. BacunaCuraçao, 53e
- 56'Carton jaune - L. ComenenciaCuraçao, 56e
- 70'↑↓Remplacement - P. Estupinan (remplace N. Angulo)Équateur, 70e
- 75'Carton jaune - J. GaariCuraçao, 75e
- 75'↑↓Remplacement - J. Bacuna (remplace K. Gorre)Curaçao, 75e
- 76'↑↓Remplacement - D. Fonville (remplace R. van Eijma)Curaçao, 76e
- 76'↑↓Remplacement - T. Chong (remplace J. Margaritha)Curaçao, 76e
- 83'↑↓Remplacement - A. Franco (remplace A. Preciado)Équateur, 83e
- 83'↑↓Remplacement - J. Locadia (remplace G. Kastaneer)Curaçao, 83e
- 84'↑↓Remplacement - L. Comenencia (remplace G. Roemeratoe)Curaçao, 84e
- 89'↑↓Remplacement - J. Yeboah (remplace J. Caicedo)Équateur, 89e
- 90+1'Carton jaune - G. KastaneerCuraçao, 90+1e
- 1 Hernán Galíndez Goalkeeper
- 21 Alan Franco Defender
- 6 Willian Pacho Defender
- 3 Piero Hincapié Defender
- 5 Jordy Alcivar Midfielder
- 9 John Yeboah Midfielder
- 15 Pedro Vite Midfielder
- 23 Moisés Caicedo Midfielder
- 7 Pervis Estupiñán Midfielder
- 19 Gonzalo Plata Forward
- 13 Enner Valencia Forward
- 11 Kevin Rodriguez
- 20 Nilson Angulo
- 12 Moisés Ramírez
- 22 Gonzalo Valle
- 26 Yaimar Medina
- 4 Joel Ordóñez
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 17 Ángelo Preciado
- 10 Kendry Páez
- 18 Denil Castillo
- 16 Jordy Caicedo
- 24 Jeremy Arevalo
- 8 Anthony Valencia
- 14 Alan Minda
- 1 Eloy Room Goalkeeper
- 20 Joshua Brenet Defender
- 3 Jurien Gaari Defender
- 18 Armando Obispo Defender
- 5 Sherel Constancio Floranus Defender
- 24 Deveron Fonville Defender
- 21 Tahith Chong Midfielder
- 8 Livano Comenencia Midfielder
- 10 Leandro Bacuna Midfielder
- 7 Juninho Bacuna Midfielder
- 9 Jürgen Locadia Forward
- 25 Tyrick Bodak
- 26 Trevor Iriving Doornbusch
- 2 Shurandy Sambo
- 4 Roshon van Eijma
- 23 Riechedly Bazoer
- 15 Ar'Jany Martha
- 16 Jearl Margaritha
- 14 Kenji Gorré
- 13 Tyrese Noslin
- 11 Jeremy Antonisse
- 22 Kevin Felida
- 6 Godfried Roemeratoe
- 19 Gervane Kastaneer
- 17 Brandley Kuwas
- 12 Sontje Hansen
- Tirs cadres : Ecuador 15 / Curaçao 3
- Tirs : Ecuador 27 / Curaçao 10
- Possession : Ecuador 74% / Curaçao 26%
- Corners : Ecuador 7 / Curaçao 0
- Fautes : Ecuador 7 / Curaçao 9
- Cartons jaunes : Ecuador 1 / Curaçao 4
- Passes : Ecuador 551 / Curaçao 201
- Precision des passes : Ecuador 91% / Curaçao 72%
- xG : Ecuador 2.93 / Curaçao 0.48
- Eloy Room (Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s)
- Hernán Galíndez (Ecuador) : note 7.9, 3 arret(s)
- Moisés Caicedo (Ecuador) : note 7.9
- Pedro Vite (Ecuador) : note 7.7
- Gonzalo Plata (Ecuador) : note 7.3
- Joshua Brenet (Curaçao) : note 7.3
- Sherel Constancio Floranus (Curaçao) : note 7.3
- Alan Franco (Ecuador) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 7'⚽But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
- 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
- 45'↑↓Remplacement - Amad Diallo (remplace Christ Inao Oulaï)Côte d'Ivoire, 45e
- 61'↑↓Remplacement - Livano Comenencia (remplace Jeremy Antonisse)Curaçao, 61e
- 64'⚽But - Nicolas Pépé (passe Ibrahim Sangaré)Côte d'Ivoire, 64e
- 67'↑↓Remplacement - Ange-Yoan Bonny (remplace Oumar Diakité)Côte d'Ivoire, 67e
- 67'↑↓Remplacement - Nicolas Pépé (remplace Sepe Elye Wahi)Côte d'Ivoire, 67e
- 67'↑↓Remplacement - Yan Diomande (remplace Bazoumana Touré)Côte d'Ivoire, 67e
- 75'Carton jaune - Juninho BacunaCuraçao, 75e
- 77'↑↓Remplacement - Jurien Gaari (remplace Gervane Kastaneer)Curaçao, 77e
- 77'↑↓Remplacement - Deveron Fonville (remplace Tyrese Noslin)Curaçao, 77e
- 77'↑↓Remplacement - Franck Kessié (remplace Jean Michaël Seri)Côte d'Ivoire, 77e
- 83'Carton jaune - Gervane KastaneerCuraçao, 83e
- 90'↑↓Remplacement - Joshua Brenet (remplace Shurandy Sambo)Curaçao, 90e
- 90'↑↓Remplacement - Jürgen Locadia (remplace Brandley Kuwas)Curaçao, 90e
- 1 E. Room Goalkeeper
- 20 J. Brenet Defender
- 3 J. Gaari Defender
- 18 A. Obispo Defender
- 5 S. Floranus Defender
- 24 Deveron Fonville Defender
- 21 T. Chong Forward
- 10 L. Bacuna Midfielder
- 8 L. Comenencia Midfielder
- 9 J. Locadia Forward
- 7 J. Bacuna Forward
- 23 R. Bazoer
- 17 B. Kuwas
- 19 G. Kastaneer
- 14 K. Gorré
- 4 R. van Eijma
- 6 G. Roemeratoe
- 26 T. Doornbusch
- 2 S. Sambo
- 11 J. Antonisse
- 22 K. Felida
- 12 S. Hansen
- 15 A. Martha
- 16 J. Margaritha
- 25 T. Bodak
- 13 T. Noslin
- 1 Y. Fofana Goalkeeper
- 17 G. Doué Defender
- 7 O. Kossounou Defender
- 2 O. Diomande Defender
- 13 C. Operi Defender
- 15 A. Diallo Forward
- 18 I. Sangaré Midfielder
- 8 F. Kessié Midfielder
- 11 Y. Diomande Forward
- 19 N. Pépé Forward
- 9 A. Bonny Forward
- 26 C. Inao OulaÃ¯
- 24 B. Touré
- 14 O. Diakité
- 16 M. Koné
- 10 S. Adingra
- 12 E. Wahi
- 20 E. Agbadou
- 25 P. Guiagon
- 22 E. Guessand
- 21 E. Ndicka
- 3 G. Konan
- 23 A. Lafont
- 4 J. Seri
- 6 S. Fofana
- 5 W. Singo
- Tirs cadres : Curaçao 2 / Ivory Coast 2
- Tirs : Curaçao 9 / Ivory Coast 6
- Possession : Curaçao 35% / Ivory Coast 65%
- Corners : Curaçao 3 / Ivory Coast 4
- Fautes : Curaçao 11 / Ivory Coast 5
- Cartons jaunes : Curaçao 1 / Ivory Coast 1
- Cartons rouges : Curaçao 0 / Ivory Coast 0
- N. Pépé (Ivory Coast) : note 8.69, 2 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- I. Sangaré (Ivory Coast) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Y. Diomande (Ivory Coast) : note 7.1, 1 passe(s) decisive(s)
- Y. Fofana (Ivory Coast) : note 7.03, 2 arret(s)
- G. Doué (Ivory Coast) : note 7.43
- C. Operi (Ivory Coast) : note 7.42
- O. Diomande (Ivory Coast) : note 7.35
- O. Kossounou (Ivory Coast) : note 7.34
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 2'⚽But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz)Allemagne, 2e
- 9'⚽But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite)Équateur, 9e
- 43'Carton jaune - Piero HincapiéÉquateur, 43e
- 44'Carton jaune - Aleksandar PavlovićAllemagne, 44e
- 45'↑↓Remplacement - Aleksandar Pavlović (remplace Angelo Stiller)Allemagne, 45e
- 47'VARVAR - Kai HavertzAllemagne, 47e
- 50'Carton jaune - Alan FrancoÉquateur, 50e
- 60'↑↓Remplacement - Kai Havertz (remplace Deniz Undav)Allemagne, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Joshua Kimmich (remplace Malick Thiaw)Allemagne, 60e
- 64'↑↓Remplacement - Enner Valencia (remplace Kevin Rodriguez)Équateur, 64e
- 64'↑↓Remplacement - Alan Franco (remplace Angelo Preciado)Équateur, 64e
- 64'↑↓Remplacement - Felix Nmecha (remplace Maximilian Beier)Allemagne, 64e
- 71'↑↓Remplacement - Piero Hincapié (remplace Pervis Estupinan)Équateur, 71e
- 73'↑↓Remplacement - Florian Wirtz (remplace Pascal Groß)Allemagne, 73e
- 77'⚽But - Gonzalo Plata (passe Kevin Rodriguez)Équateur, 77e
- 85'↑↓Remplacement - John Yeboah (remplace Felix Torres)Équateur, 85e
- 85'↑↓Remplacement - Nilson Angulo (remplace Jordy Caicedo)Équateur, 85e
- 89'Carton jaune - Gonzalo PlataÉquateur, 89e
- 1 H. Galíndez Goalkeeper
- 21 A. Franco Midfielder
- 4 J. Ordoñez Defender
- 6 W. Pacho Defender
- 3 P. Hincapié Defender
- 9 J. Yeboah Midfielder
- 23 M. Caicedo Midfielder
- 15 P. Vite Midfielder
- 20 N. Angulo Forward
- 19 G. Plata Forward
- 13 E. Valencia Forward
- 2 F. Torres
- 7 P. Estupiñán
- 16 J. Caicedo
- 12 M. Ramírez
- 17 A. Preciado
- 5 J. Alcívar
- 22 G. Valle
- 25 J. Porozo
- 18 D. Castillo
- 26 Y. Medina
- 14 A. Minda
- 24 Jeremy Arévalo
- 8 A. Valencia
- 11 K. Rodríguez
- 10 K. Páez
- 1 M. Neuer Goalkeeper
- 6 J. Kimmich Midfielder
- 4 J. Tah Defender
- 2 A. Rüdiger Defender
- 22 D. Raum Defender
- 23 F. Nmecha Midfielder
- 5 A. Pavlović Midfielder
- 19 L. Sané Forward
- 10 J. Musiala Midfielder
- 17 F. Wirtz Midfielder
- 7 K. Havertz Forward
- 25 A. Ouédraogo
- 24 M. Thiaw
- 9 J. Leweling
- 11 N. Woltemade
- 14 M. Beier
- 16 A. Stiller
- 3 W. Anton
- 26 D. Undav
- 21 A. Nübel
- 20 N. Amiri
- 8 L. Goretzka
- 13 P. Groß
- 12 O. Baumann
- Tirs cadres : Ecuador 3 / Germany 3
- Tirs : Ecuador 8 / Germany 9
- Possession : Ecuador 42% / Germany 58%
- Corners : Ecuador 3 / Germany 1
- Fautes : Ecuador 11 / Germany 8
- Cartons jaunes : Ecuador 2 / Germany 1
- Cartons rouges : Ecuador 0 / Germany 0
- N. Angulo (Ecuador) : note 8.2, 1 but(s)
- L. Sané (Germany) : note 7.66, 1 but(s)
- G. Plata (Ecuador) : note 7.53, 1 but(s)
- P. Vite (Ecuador) : note 7.12, 1 passe(s) decisive(s)
- F. Wirtz (Germany) : note 7.05, 1 passe(s) decisive(s)
- K. Rodríguez (Ecuador) : note 7.01, 1 passe(s) decisive(s)
- H. Galíndez (Ecuador) : note 6.68, 2 arret(s)
- M. Caicedo (Ecuador) : note 6.99
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Germany
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|Ivory Coast
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
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