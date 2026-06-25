World Cup 2026: Côte d’Ivoire lead Curaçao at half-time (1-0)

Côte d'Ivoire lead Curaçao 1-0 at half-time in their 2026 World Cup match after Nicolas Pépé’s seventh-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Curaçao – Côte d'Ivoire has reached half-time at the 2026 World Cup, with Côte d'Ivoire leading Curaçao 1-0.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. Curaçao had the ball with 26% possession and tried its luck more often, with 2 shots compared with 4 for Côte d'Ivoire. In the decisive area, the shots-on-target count stands at 1 for Curaçao and 1 for Côte d'Ivoire.

First-half key moments

  • Goal – Nicolas Pépé (assist Yan Diomande) (Côte d'Ivoire, 7th)
  • Yellow card – Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire, 35th)

Côte d'Ivoire have taken control

With this one-goal lead, Côte d'Ivoire head to the dressing room with a tangible advantage and a clear platform to build on. The second half could allow them to protect this scoreline, provided they do not drop too deep.

Curaçao must raise their level

For Curaçao, the return from the dressing room demands greater precision in the opposition box. The team had the ball in spells, but they must turn those strong periods into clearer chances to avoid chasing the score until the end.

Curaçao
Finished Lincoln Financial Field
Ivory Coast
25/06/2026 21:00 Group E
Fil du match
  1. 7'But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
  2. 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
  3. 45'Remplacement - Amad Diallo (remplace Christ Inao Oulaï)Côte d'Ivoire, 45e
  4. 61'Remplacement - Livano Comenencia (remplace Jeremy Antonisse)Curaçao, 61e
  5. 64'But - Nicolas Pépé (passe Ibrahim Sangaré)Côte d'Ivoire, 64e
  6. 67'Remplacement - Ange-Yoan Bonny (remplace Oumar Diakité)Côte d'Ivoire, 67e
  7. 67'Remplacement - Nicolas Pépé (remplace Sepe Elye Wahi)Côte d'Ivoire, 67e
  8. 67'Remplacement - Yan Diomande (remplace Bazoumana Touré)Côte d'Ivoire, 67e
  9. 75'Carton jaune - Juninho BacunaCuraçao, 75e
  10. 77'Remplacement - Jurien Gaari (remplace Gervane Kastaneer)Curaçao, 77e
  11. 77'Remplacement - Deveron Fonville (remplace Tyrese Noslin)Curaçao, 77e
  12. 77'Remplacement - Franck Kessié (remplace Jean Michaël Seri)Côte d'Ivoire, 77e
  13. 83'Carton jaune - Gervane KastaneerCuraçao, 83e
  14. 90'Remplacement - Joshua Brenet (remplace Shurandy Sambo)Curaçao, 90e
  15. 90'Remplacement - Jürgen Locadia (remplace Brandley Kuwas)Curaçao, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Curaçao 2 / Ivory Coast 2
  • Tirs : Curaçao 9 / Ivory Coast 6
  • Possession : Curaçao 35% / Ivory Coast 65%
  • Corners : Curaçao 3 / Ivory Coast 4
  • Fautes : Curaçao 11 / Ivory Coast 5
  • Cartons jaunes : Curaçao 1 / Ivory Coast 1
  • Cartons rouges : Curaçao 0 / Ivory Coast 0
Group E schedule
View full schedule
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group E
Germany
Finished BMO Field
Ivory Coast
Group E
Ecuador
Finished Arrowhead Stadium
Curaçao
Group E
Curaçao
Finished Lincoln Financial Field
Ivory Coast
Group E
Ecuador
Finished MetLife Stadium
Germany
Group E
TeamJGNPBPBCDiffPts
Germany320110466
Ivory Coast32014226
Ecuador31112204
Curaçao301219-81
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FIL D'ACTU
23:01 Football : World Cup 2026: Ivory Coast Beat Curaçao 2-0 as Nicolas Pépé Scores Twice
21:53 Football : World Cup 2026: Ecuador and Germany level at halftime (1-1)
23:01 World Cup 2026: Ivory Coast Beat Curaçao 2-0 as Nicolas Pépé Scores Twice