World Cup 2026: Cape Verde and Saudi Arabia draw 0-0 as Cape Verdeans secure historic qualification

Cape Verde held Saudi Arabia to a 0-0 draw at Houston's NRG Stadium to secure a historic first qualification for the World Cup round of 16.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
11 views
Illustration du match Cap-Vert VS Arabie saoudite, le 27/06/2026 01:00, stade NRG Stadium
Illustration du match Cap-Vert VS Arabie saoudite, le 27/06/2026 01:00, stade NRG Stadium
3 min read
Google News Comment

SUMMARY

The Group H match at the 2026 World Cup between Cape Verde and Saudi Arabia, played at NRG Stadium in Houston on the night of June 27-28, ended in a goalless draw. The result allows Cape Verde to seal qualification for the round of 16, a first in their history in the competition. Saudi Arabia finish third in the group without a win after three matches.

Before this match, Cape Verde had two points from two draws, including a 2-2 against Uruguay, while Saudi Arabia had collected one point with a draw and a heavy 0-4 defeat to Spain. With this scoreline, Cape Verde move to 3 points and finish second behind Spain and ahead of Saudi Arabia, who have 2 points.

The match was intense and disciplined, marked by several yellow cards, including those for Saud Abdulhamid (4th) and Nasser Al-Dawsari (67th) for Saudi Arabia, as well as Wagner Pina for Cape Verde (9th). Coaches Pedro Leitao Brito and Georgios Donis made several changes, notably in the second half, but neither side managed to break through the opposing defence.

Cape Verde lined up in a 4-1-4-1 with Dailon Rocha Livramento leading the line and a midfield driven by Jamiro Monteiro and Ryan Mendes. Goalkeeper Vozinha made several key saves, helping to preserve the scoreline. Saudi Arabia set up in a classic 4-4-2 with Firas Al-Buraikan and Mohamed Kanno in attack, supported by Salem Al-Dawsari and Nasser Al-Dawsari in midfield, but lacked attacking efficiency throughout the match.

Despite a slightly higher possession rate for Cape Verde (54%), clear-cut chances remained rare. Both teams each had two shots on target and around ten attempts in total. The contest was largely fought in midfield, with sustained physical commitment but no major flashpoints.

Cape Verde solid in their 4-1-4-1 system with a compact centre-back pairing

Head coach Pedro Leitao Brito confirmed his usual 4-1-4-1 structure. The defence held firm against Saudi attacks, notably thanks to Pico and Diney Borges, supported by João Paulo at right-back. Defensive midfielder Kevin Lenini played a crucial role in winning the ball back and restarting play. In attack, the team relied on the dynamism of Ryan Mendes and the creativity of Jamiro Monteiro to supply Livramento with the ball.

Saudi Arabia still searching for efficiency in the final phase with their 4-4-2

Georgios Donis opted for a traditional 4-4-2 with the attacking duo of Al-Buraikan and Kanno. The four-man midfield tried to create numerical advantages, with Salem Al-Dawsari and Nasser Al-Dawsari tasked with building play. While there was defensive solidity, notably thanks to Hassan Tambakti and Abdulelah Al-Amri in central defence, a lack of finishing and precision prevented the Saudi team from earning a positive result.

Cape Verde
Finished NRG Stadium
Saudi Arabia
27/06/2026 01:00 Group H
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - S. AbdulhamidArabie saoudite, 4e
  2. 9'Carton jaune - W. PinaCap-Vert, 9e
  3. 33'Remplacement - H. Tambakti (remplace A. Lajami)Arabie saoudite, 33e
  4. 46'Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Al Juwayr)Arabie saoudite, 46e
  5. 61'Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 61e
  6. 61'Remplacement - W. Semedo (remplace H. Varela)Cap-Vert, 61e
  7. 66'Remplacement - S. Al Dawsari (remplace M. Abu Al Shamat)Arabie saoudite, 66e
  8. 66'Remplacement - S. Mandash (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 66e
  9. 67'Carton jaune - N. Al DawsariArabie saoudite, 67e
  10. 71'Remplacement - R. Mendes (remplace G. Rodrigues)Cap-Vert, 71e
  11. 71'Remplacement - J. Monteiro (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
  12. 82'Remplacement - N. Boushal (remplace M. Al Harbi)Arabie saoudite, 82e
  13. 90+3'Carton jaune - F. Al BuraikanArabie saoudite, 90+3e
  14. 90+4'Remplacement - W. Pina (remplace S. Moreira)Cap-Vert, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Cape Verde 2 / Saudi Arabia 2
  • Tirs : Cape Verde 10 / Saudi Arabia 5
  • Possession : Cape Verde 54% / Saudi Arabia 46%
  • Corners : Cape Verde 4 / Saudi Arabia 2
  • Fautes : Cape Verde 9 / Saudi Arabia 12
  • Cartons jaunes : Cape Verde 1 / Saudi Arabia 2
  • Passes : Cape Verde 375 / Saudi Arabia 335
  • Precision des passes : Cape Verde 85% / Saudi Arabia 79%
  • xG : Cape Verde 1.23 / Saudi Arabia 0.24
Joueurs clés
  • Mohammed Al-Owais (Saudi Arabia) : note 7.6, 2 arret(s)
  • Vozinha (Cape Verde) : note 6.9, 2 arret(s)
  • Diney Borges (Cape Verde) : note 7.3
  • Deroy Duarte (Cape Verde) : note 7.3
  • Nuno Da Costa (Cape Verde) : note 7.3
Group H schedule
View full schedule
Group H
Spain
Finished Mercedes-Benz Stadium
Cape Verde
Group H
Saudi Arabia
Finished Hard Rock Stadium
Uruguay
Group H
Spain
Finished Mercedes-Benz Stadium
Saudi Arabia
Group H
Uruguay
Finished Hard Rock Stadium
Cape Verde
Group H
Cape Verde
Finished NRG Stadium
Saudi Arabia
Group H
Uruguay
Finished Estadio Akron
Spain
Group H
TeamJGNPBPBCDiffPts
Spain32105057
Cape Verde30302203
Uruguay302134-12
Saudi Arabia302115-42
DON'T MISS
FIL D'ACTU
03:34 Football : World Cup 2026: New Zealand and Belgium line up in 4-2-3-1 with Wood and De Bruyne key
03:33 Football : World Cup 2026: Egypt back 4-2-3-1 with Salah against Iran’s five-man defence
03:34 World Cup 2026: New Zealand and Belgium line up in 4-2-3-1 with Wood and De Bruyne key