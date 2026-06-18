Canada 6-0 Qatar : David signe un triplé pour le Canada

Ce but aggrave encore le score en faveur du Canada. Déjà devant 5-0 avant cette réalisation, l’équipe canadienne ajoute un nouveau but et accentue l’écart face au Qatar. À ce moment du match, l’effet immédiat est d’abord comptable, avec un avantage porté à six buts et une fin de rencontre abordée dans une position nettement favorable pour le Canada.
Cette réalisation intervient au BC Place, dans un match de la phase de groupes du Groupe B. Elle confirme la place centrale de Jonathan David dans ce large score canadien, avec trois buts inscrits contre le Qatar. Le Canada mène désormais 6-0, alors que le match se trouve dans le temps additionnel et que le score reflète l’écart indiqué par les faits confirmés.
Contexte du but Événement publié à la 90e minute. Score au moment de l’événement : 6-0. Score final : Canada 6-0 Qatar.
Canada
Termine
6-0
BC Place Qatar
18/06/2026 23:00
·
Groupe B
Fil du match
9' Carton jaune - D. Cornelius Canada, 9e 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 Canada 29' ⚽ But - J. David 2-0 Canada 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 Qatar 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) Qatar, 40e 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 Canada 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) Qatar, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) Qatar, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) Canada, 46e 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 Qatar 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba) Canada, 57e 59' ↑↓ Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain) Qatar, 59e 62' Carton jaune - A. Fathi Qatar, 62e 64' ⚽ But - N. Saliba 4-0 Canada 71' ↑↓ Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg) Canada, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi) Canada, 71e 75' ⚽ But - M. Al Mannai 5-0 Canada 83' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur) Canada, 83e 87' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes) Qatar, 87e 90+2' ⚽ But - J. David 6-0 Canada · Passe : N. Saliba
Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' Carton jaune - A. Johnston Canada, 11e 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) Bosnie-Herzégovine, 21e 45' Carton jaune - E. Demirovic Bosnie-Herzégovine, 45e 45+1' Carton jaune - J. Lukic Bosnie-Herzégovine, 45+1e 53' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 53e 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) Canada, 61e 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) Bosnie-Herzégovine, 62e 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) Bosnie-Herzégovine, 62e 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) Bosnie-Herzégovine, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) Bosnie-Herzégovine, 74e 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 76e 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) Canada, 78e 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) Bosnie-Herzégovine, 84e 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) Canada, 90+1e 90+3' Carton jaune - N. Katic Bosnie-Herzégovine, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
8
Ismael Koné
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
11
Liam Millar
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ali Ahmed
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
9
Cyle Larin
21
Jonathan Osorio
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
23
Niko Sigur
3
Alfie Jones
5
Joel Waterman
15
Moise Bombito
19
Alphonso Davies
25
Nathan-Dylan Saliba
6
Mathieu Choinière
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Nikola Vasilj
Gardien
7
Amar Dedić
Défenseur
18
Nikola Katić
Défenseur
4
Tarik Muharemović
Défenseur
5
Sead Kolašinac
Défenseur
20
Esmir Bajraktarević
Milieu
6
Benjamin Tahirović
Milieu
13
Ivan Bašić
Milieu
15
Amar Memić
Milieu
10
Ermedin Demirović
Attaquant
25
Jovo Lukić
Attaquant
Remplaçants 15
8
Armin Gigović
9
Samed Baždar
14
Ivan Šunjić
19
Kerim Alajbegović
17
Dženis Burnić
12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
24
Arjan Malić
21
Stjepan Radeljić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
16
Amir Hadžiahmetović
26
Ermin Mahmic
11
Edin Džeko
23
Haris Tabaković
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
Joueurs clés
Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
12/06
Groupe B
Canada
Termine
1-1
BMO Field Bosnie-Herzégovine
Voir la fiche du match Qatar - Suisse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - M. Abunada Qatar, 16e 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 Suisse 23' Carton jaune - J. Gaber Qatar, 23e 42' Carton jaune - D. Zakaria Suisse, 42e 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) Qatar, 60e 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) Suisse, 65e 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) Suisse, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) Qatar, 79e 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) Suisse, 79e 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) Qatar, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) Suisse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) Suisse, 89e 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Qatar · Passe : H. Al Amin
Compositions
Titulaires 11
1
Mahmud Abunad
Gardien
13
Ayoub Al Oui
Défenseur
2
Pedro Miguel
Défenseur
16
Boualem Khoukhi
Défenseur
14
Homam Al-Amin
Défenseur
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Milieu
23
Assim Madibo
Milieu
4
Issa Laye
Milieu
8
Edmilson Junior
Attaquant
15
Yusuf Abdurisag
Attaquant
11
Akram Afif
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ahmed Fathi
12
Karim Boudiaf
7
Ahmed Alaaeldin
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
26
Mohamed Naceur Almanai
19
Almoez Ali
9
Mohammed Muntari
24
Tahsin Mohammed Jamshid
10
Hassan Al Haydos
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
6
Denis Zakaria
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
13
Ricardo Rodríguez
Défenseur
20
Michel Aebischer
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
8
Remo Freuler
Milieu
11
Dan Ndoye
Attaquant
7
Breel Embolo
Attaquant
17
Rubén Vargas
Attaquant
Remplaçants 15
22
Fabian Rieder
9
Johan Manzambi
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
25
Luca Jaquez
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
15
Djibril Sow
3
Silvan Widmer
2
Miro Muheim
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
26
Cédric Itten
23
Zeki Amdouni
19
Noah Okafor
Les chiffres du match
Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
Joueurs clés
Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
13/06
Groupe B
Qatar
Termine
1-1
Levi's Stadium Suisse
Voir la fiche du match Suisse - Bosnie-Herzégovine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
59' Carton jaune - A. Dedic Bosnie-Herzégovine, 59e 61' Carton jaune - E. Dzeko Bosnie-Herzégovine, 61e 63' ↑↓ Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic) Bosnie-Herzégovine, 63e 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic) Bosnie-Herzégovine, 64e 65' Carton jaune - N. Elvedi Suisse, 65e 71' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) Suisse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas) Suisse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow) Suisse, 71e 74' ⚽ But - J. Manzambi 1-0 Suisse 80' Carton rouge - T. Muharemovic 1-0 Bosnie-Herzégovine 84' ⚽ But - R. Vargas 2-0 Suisse · Passe : B. Embolo 86' ↑↓ Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic) Bosnie-Herzégovine, 86e 86' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic) Bosnie-Herzégovine, 86e 86' ↑↓ Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez) Suisse, 86e 89' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) Suisse, 89e 90' ⚽ But - J. Manzambi 3-0 Suisse · Passe : R. Vargas 90+1' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic) Bosnie-Herzégovine, 90+1e 90+3' ⚽ But - E. Mahmic 3-1 Bosnie-Herzégovine 90+7' ⚽ But - G. Xhaka 4-1 Suisse
Compositions
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
3
Silvan Widmer
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
13
Ricardo Rodríguez
Défenseur
20
Michel Aebischer
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
8
Remo Freuler
Milieu
22
Fabian Rieder
Attaquant
7
Breel Embolo
Attaquant
11
Dan Ndoye
Attaquant
Remplaçants 14
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
25
Luca Jaquez
6
Denis Zakaria
9
Johan Manzambi
14
Ardon Jashari
15
Djibril Sow
16
Christian Fassnacht
17
Rubén Vargas
19
Noah Okafor
23
Zeki Amdouni
26
Cédric Itten
Titulaires 11
1
Nikola Vasilj
Gardien
7
Amar Dedić
Défenseur
18
Nikola Katić
Défenseur
4
Tarik Muharemović
Défenseur
5
Sead Kolašinac
Défenseur
15
Amar Memić
Milieu
6
Benjamin Tahirović
Milieu
14
Ivan Šunjić
Milieu
19
Kerim Alajbegović
Milieu
10
Ermedin Demirović
Attaquant
11
Edin Džeko
Attaquant
Remplaçants 15
22
Martin Zlomislić
12
Mladen Jurkas
24
Arjan Malić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
21
Stjepan Radeljić
16
Amir Hadžiahmetović
8
Armin Gigović
17
Dženis Burnić
26
Ermin Mahmic
13
Ivan Bašić
20
Esmir Bajraktarević
23
Haris Tabaković
25
Jovo Lukić
9
Samed Baždar
Les chiffres du match
Tirs cadres : Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2 Tirs : Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Possession : Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40% Corners : Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2 Fautes : Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16 Cartons jaunes : Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2 Cartons rouges : Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1 Passes : Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333 Precision des passes : Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82% xG : Suisse 0.39 / Bosnie-Herzégovine 0.19
Joueurs clés
Johan Manzambi (Suisse) : note 7.7, 1 but(s) Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s) Granit Xhaka (Suisse) : note 7.7 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.6 Remo Freuler (Suisse) : note 7.5 Gregor Kobel (Suisse) : note 6.3, 2 arret(s) Nico Elvedi (Suisse) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Nikola Vasilj (Bosnie-Herzégovine) : note 6.2, 2 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe B
Suisse
Termine
4-1
SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine
Voir la fiche du match Canada - Qatar
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
9' Carton jaune - D. Cornelius Canada, 9e 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 Canada 29' ⚽ But - J. David 2-0 Canada 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 Qatar 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) Qatar, 40e 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 Canada 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) Qatar, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) Qatar, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) Canada, 46e 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 Qatar 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba) Canada, 57e 59' ↑↓ Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain) Qatar, 59e 62' Carton jaune - A. Fathi Qatar, 62e 64' ⚽ But - N. Saliba 4-0 Canada 71' ↑↓ Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg) Canada, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi) Canada, 71e 75' ⚽ But - M. Al Mannai 5-0 Canada 83' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur) Canada, 83e 87' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes) Qatar, 87e 90+2' ⚽ But - J. David 6-0 Canada · Passe : N. Saliba
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
8
Ismael Koné
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
20
Ali Ahmed
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
9
Cyle Larin
Attaquant
Remplaçants 14
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
15
Moise Bombito
23
Niko Sigur
6
Mathieu Choinière
11
Liam Millar
14
Jacob Shaffelburg
21
Jonathan Osorio
25
Nathan-Dylan Saliba
12
Tani Oluwaseyi
24
Promise David
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Mahmud Abunada
Gardien
13
Ayoub Al Oui
Défenseur
2
Pedro Miguel
Défenseur
16
Boualem Khoukhi
Défenseur
14
Homam Al-Amin
Défenseur
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Milieu
23
Assim Madibo
Milieu
4
Issa Laye
Milieu
8
Edmilson Junior
Attaquant
15
Yusuf Abdurisag
Attaquant
11
Akram Afif
Attaquant
Remplaçants 15
21
Salah Zakaria
22
Meshaal Barsham
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
12
Karim Boudiaf
17
Ahmed Al-Ganehi
20
Ahmed Fathi
19
Almoez Ali
26
Mohamed Naceur Almanai
7
Ahmed Alaaeldin
9
Mohammed Muntari
10
Hassan Al Haydos
24
Tahsin Mohammed Jamshid
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0 Tirs : Canada 17 / Qatar 2 Possession : Canada 74% / Qatar 26% Corners : Canada 8 / Qatar 1 Fautes : Canada 4 / Qatar 8 Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1 Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2 Passes : Canada 354 / Qatar 136 Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70% xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18
Joueurs clés
Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s) Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s) Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s) Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s) Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7 Richie Laryea (Canada) : note 7.5 Alistair Johnston (Canada) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies)
18/06
Groupe B
Canada
Termine
6-0
BC Place Qatar
Voir la fiche du match Suisse - Canada
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe B
Suisse
A venir
20:00
BC Place Canada
Voir la fiche du match Bosnie-Herzégovine - Qatar
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir
20:00
Lumen Field Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Canada 2 1 1 0 7 1 6 4 Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4 Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
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