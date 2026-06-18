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Canada 6-0 Qatar : David signe un triplé pour le Canada

Jonathan David marque à la 90+2e minute pour le Canada face au Qatar et porte le score à 6-0. Servi par Nathan-Dylan Saliba, l’attaquant canadien inscrit son troisième but de la rencontre. Cette nouvelle réalisation fait passer le tableau d’affichage de 5-0 à 6-0 dans le temps additionnel, au terme d’un scénario déjà très lourd pour le Qatar.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Qatar, le 18/06/2026 23:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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Ce but aggrave encore le score en faveur du Canada. Déjà devant 5-0 avant cette réalisation, l’équipe canadienne ajoute un nouveau but et accentue l’écart face au Qatar. À ce moment du match, l’effet immédiat est d’abord comptable, avec un avantage porté à six buts et une fin de rencontre abordée dans une position nettement favorable pour le Canada.

Cette réalisation intervient au BC Place, dans un match de la phase de groupes du Groupe B. Elle confirme la place centrale de Jonathan David dans ce large score canadien, avec trois buts inscrits contre le Qatar. Le Canada mène désormais 6-0, alors que le match se trouve dans le temps additionnel et que le score reflète l’écart indiqué par les faits confirmés.

Canada
Termine BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
  6. 45+3'But - J. David3-0Canada
  7. 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
  8. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
  9. 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
  10. 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
  11. 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
  12. 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)Qatar, 59e
  13. 62'Carton jaune - A. FathiQatar, 62e
  14. 64'But - N. Saliba4-0Canada
  15. 71'Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg)Canada, 71e
  16. 71'Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi)Canada, 71e
  17. 75'But - M. Al Mannai5-0Canada
  18. 83'Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur)Canada, 83e
  19. 87'Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes)Qatar, 87e
  20. 90+2'But - J. David6-0Canada · Passe : N. Saliba
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Suisse21105234
Bosnie-Herzégovine201125-31
Qatar201117-61
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