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Canada 3-0 Qatar : David s’offre un doublé pour le Canada

Jonathan David a marqué à la 48e minute pour le Canada face au Qatar, portant le score à 3-0. Le Canada menait déjà 2-0 avant cette réalisation, et ce nouveau but alourdit l’écart au tableau d’affichage. L’attaquant canadien signe ainsi son deuxième but dans cette rencontre, un fait confirmé qui pèse directement sur l’évolution du match.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Qatar, le 18/06/2026 23:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but aggrave le score en faveur du Canada, désormais installé avec trois buts d’avance contre le Qatar. À partir des éléments confirmés, l’impact immédiat est clair pour les deux équipes. Le Canada renforce son avantage, tandis que le Qatar se retrouve dans une situation plus difficile au regard du score. Aucun autre élément de scénario n’est nécessaire pour mesurer la portée de cette réalisation.

La rencontre se dispute au BC Place, dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ce Canada contre Qatar compte pour le Groupe B, avec un score désormais fixé à 3-0 après le but de Jonathan David à la 48e minute. Le fait marquant confirmé reste cette nouvelle réalisation canadienne, qui creuse l’écart dans ce match de groupe.

Canada
Mi-temps BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - Derek CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - Cyle Larin1-0Canada
  3. 29'But - Jonathan David2-0Canada
  4. 33'VAR - Tajon BuchananCanada, 33e
  5. 33'Carton rouge - Homam Ahmed2-0Qatar
  6. 40'Remplacement - Yusuf Abdurisag (remplace Sultan Al-Brake)Qatar, 40e
  7. 48'But - Jonathan David3-0Canada
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Mi-temps BC Place
Qatar
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suisse21105234
Canada10101101
Qatar10101101
Bosnie-Herzégovine201125-31
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