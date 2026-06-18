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Canada 2-0 Qatar : David fait le break pour le Canada

Jonathan David a marqué à la 29e minute pour le Canada face au Qatar, et le tableau d’affichage passe désormais à 2-0. Déjà devant 1-0, la sélection canadienne creuse l’écart avec ce deuxième but, inscrit dans un temps fort confirmé par l’évolution du score.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Qatar, le 18/06/2026 23:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but du break donne au Canada une avance de deux buts et modifie nettement l’équilibre immédiat de la rencontre. Le Qatar, désormais mené 2-0, doit composer avec un retard plus lourd qu’au moment du premier but canadien. À ce stade du match, l’information essentielle tient à cet écart porté à deux longueurs, sans autre élément confirmé sur une supériorité ou une infériorité numérique.

La rencontre se dispute au BC Place, dans le cadre de la phase de groupes. Elle concerne le Groupe B, avec le Canada opposé au Qatar. Le but de Jonathan David à la 29e minute s’inscrit donc comme un fait marquant de cette première période, en faisant passer le score de 1-0 à 2-0 pour l’équipe canadienne.

Canada
1re periode 42' BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
1re periode 42' BC Place
Qatar
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suisse21105234
Canada10101101
Qatar10101101
Bosnie-Herzégovine201125-31
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