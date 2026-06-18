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Canada 1-0 Qatar : Larin lance le Canada

Cyle Larin a marqué à la 16e minute pour le Canada face au Qatar, faisant passer le score de 0-0 à 1-0. Cette réalisation donne l’ouverture du score au Canada dans ce match. Après un premier quart d’heure sans but, la sélection canadienne prend donc les devants au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Canada VS Qatar, le 18/06/2026 23:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but change immédiatement la situation sportive de la rencontre. Le Canada dispose désormais d’un avantage minimal, tandis que le Qatar doit réagir avec un but de retard. À ce moment du match, le seul basculement confirmé tient au score, passé de l’égalité à une avance canadienne grâce à Larin.

La rencontre se joue au BC Place, dans le cadre de la phase de groupes du Groupe B. Le but de Cyle Larin constitue pour l’instant le fait majeur confirmé entre le Canada et le Qatar. Le score est désormais de 1-0 en faveur du Canada après cette ouverture du score à la 16e minute.

Canada
1re periode 42' BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
1re periode 42' BC Place
Qatar
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Suisse21105234
Canada10101101
Qatar10101101
Bosnie-Herzégovine201125-31
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