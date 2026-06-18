Canada 1-0 Qatar : Larin lance le Canada
Cyle Larin a marqué à la 16e minute pour le Canada face au Qatar, faisant passer le score de 0-0 à 1-0. Cette réalisation donne l’ouverture du score au Canada dans ce match. Après un premier quart d’heure sans but, la sélection canadienne prend donc les devants au tableau d’affichage.
Ce but change immédiatement la situation sportive de la rencontre. Le Canada dispose désormais d’un avantage minimal, tandis que le Qatar doit réagir avec un but de retard. À ce moment du match, le seul basculement confirmé tient au score, passé de l’égalité à une avance canadienne grâce à Larin.
La rencontre se joue au BC Place, dans le cadre de la phase de groupes du Groupe B. Le but de Cyle Larin constitue pour l’instant le fait majeur confirmé entre le Canada et le Qatar. Le score est désormais de 1-0 en faveur du Canada après cette ouverture du score à la 16e minute.
- 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
- 16'⚽But - C. Larin1-0Canada
- 29'⚽But - J. David2-0Canada
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
- 40'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
- 11'Carton jaune - A. JohnstonCanada, 11e
- 21'⚽But - J. Lukic (passe S. Kolasinac)Bosnie-Herzégovine, 21e
- 45'Carton jaune - E. DemirovicBosnie-Herzégovine, 45e
- 45+1'Carton jaune - J. LukicBosnie-Herzégovine, 45+1e
- 53'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 53e
- 61'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - J. David (remplace P. David)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed)Canada, 61e
- 62'↑↓Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 62'↑↓Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 74'↑↓Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 76'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 76e
- 78'⚽But - C. Larin (passe P. David)Canada, 78e
- 84'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 84e
- 90+1'↑↓Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio)Canada, 90+1e
- 90+3'Carton jaune - N. KaticBosnie-Herzégovine, 90+3e
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 8 Ismael Koné Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 11 Liam Millar Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 20 Ali Ahmed
- 14 Jacob Shaffelburg
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 21 Jonathan Osorio
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 23 Niko Sigur
- 3 Alfie Jones
- 5 Joel Waterman
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 6 Mathieu Choinière
- 26 Jayden Nelson
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 20 Esmir Bajraktarević Milieu
- 6 Benjamin Tahirović Milieu
- 13 Ivan Bašić Milieu
- 15 Amar Memić Milieu
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 25 Jovo Lukić Attaquant
- 8 Armin Gigović
- 9 Samed Baždar
- 14 Ivan Šunjić
- 19 Kerim Alajbegović
- 17 Dženis Burnić
- 12 Mladen Jurkas
- 22 Martin Zlomislić
- 24 Arjan Malić
- 21 Stjepan Radeljić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 26 Ermin Mahmic
- 11 Edin Džeko
- 23 Haris Tabaković
- Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3
- Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8
- Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%
- Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4
- Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20
- Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3
- Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270
- Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%
- xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
- Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)
- Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Richie Laryea (Canada) : note 7.9
- Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
- 16'Carton jaune - M. AbunadaQatar, 16e
- 17'⚽But - B. Embolo0-1Suisse
- 23'Carton jaune - J. GaberQatar, 23e
- 42'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 42e
- 60'↑↓Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 60e
- 65'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 65e
- 65'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder)Suisse, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
- 79'↑↓Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni)Suisse, 79e
- 89'↑↓Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos)Qatar, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari)Suisse, 89e
- 90+4'⚽But - B. Khoukhi1-1Qatar · Passe : H. Al Amin
- 1 Mahmud Abunad Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 17 Rubén Vargas Attaquant
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
- Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7
- Tirs : Qatar 6 / Suisse 25
- Possession : Qatar 31% / Suisse 69%
- Corners : Qatar 3 / Suisse 9
- Fautes : Qatar 12 / Suisse 11
- Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1
- Passes : Qatar 266 / Suisse 568
- Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%
- xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
- Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)
- Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)
- Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9
- Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5
- Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3
- Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3
- Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
- 59'Carton jaune - A. DedicBosnie-Herzégovine, 59e
- 61'Carton jaune - E. DzekoBosnie-Herzégovine, 61e
- 63'↑↓Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 63e
- 64'↑↓Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 64e
- 65'Carton jaune - N. ElvediSuisse, 65e
- 71'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)Suisse, 71e
- 74'⚽But - J. Manzambi1-0Suisse
- 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0Bosnie-Herzégovine
- 84'⚽But - R. Vargas2-0Suisse · Passe : B. Embolo
- 86'↑↓Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)Bosnie-Herzégovine, 86e
- 86'↑↓Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)Bosnie-Herzégovine, 86e
- 86'↑↓Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)Suisse, 86e
- 89'↑↓Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 89e
- 90'⚽But - J. Manzambi3-0Suisse · Passe : R. Vargas
- 90+1'↑↓Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 90+1e
- 90+3'⚽But - E. Mahmic3-1Bosnie-Herzégovine
- 90+7'⚽But - G. Xhaka4-1Suisse
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 3 Silvan Widmer Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 20 Michel Aebischer Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 8 Remo Freuler Milieu
- 22 Fabian Rieder Attaquant
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 11 Dan Ndoye Attaquant
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 25 Luca Jaquez
- 6 Denis Zakaria
- 9 Johan Manzambi
- 14 Ardon Jashari
- 15 Djibril Sow
- 16 Christian Fassnacht
- 17 Rubén Vargas
- 19 Noah Okafor
- 23 Zeki Amdouni
- 26 Cédric Itten
- 1 Nikola Vasilj Gardien
- 7 Amar Dedić Défenseur
- 18 Nikola Katić Défenseur
- 4 Tarik Muharemović Défenseur
- 5 Sead Kolašinac Défenseur
- 15 Amar Memić Milieu
- 6 Benjamin Tahirović Milieu
- 14 Ivan Šunjić Milieu
- 19 Kerim Alajbegović Milieu
- 10 Ermedin Demirović Attaquant
- 11 Edin Džeko Attaquant
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 24 Arjan Malić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 21 Stjepan Radeljić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 8 Armin Gigović
- 17 Dženis Burnić
- 26 Ermin Mahmic
- 13 Ivan Bašić
- 20 Esmir Bajraktarević
- 23 Haris Tabaković
- 25 Jovo Lukić
- 9 Samed Baždar
- Tirs cadres : Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2
- Tirs : Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4
- Possession : Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40%
- Corners : Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2
- Fautes : Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16
- Cartons jaunes : Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2
- Cartons rouges : Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1
- Passes : Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333
- Precision des passes : Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82%
- xG : Suisse 0.39 / Bosnie-Herzégovine 0.19
- Johan Manzambi (Suisse) : note 7.7, 1 but(s)
- Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)
- Granit Xhaka (Suisse) : note 7.7
- Manuel Akanji (Suisse) : note 7.6
- Remo Freuler (Suisse) : note 7.5
- Gregor Kobel (Suisse) : note 6.3, 2 arret(s)
- Nico Elvedi (Suisse) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
- Nikola Vasilj (Bosnie-Herzégovine) : note 6.2, 2 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
- 16'⚽But - C. Larin1-0Canada
- 29'⚽But - J. David2-0Canada
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
- 40'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 8 Ismael Koné Milieu
- 20 Ali Ahmed Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 9 Cyle Larin Attaquant
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 15 Moise Bombito
- 23 Niko Sigur
- 6 Mathieu Choinière
- 11 Liam Millar
- 14 Jacob Shaffelburg
- 21 Jonathan Osorio
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 12 Tani Oluwaseyi
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- 1 Mahmud Abunada Gardien
- 13 Ayoub Al Oui Défenseur
- 2 Pedro Miguel Défenseur
- 16 Boualem Khoukhi Défenseur
- 14 Homam Al-Amin Défenseur
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu
- 23 Assim Madibo Milieu
- 4 Issa Laye Milieu
- 8 Edmilson Junior Attaquant
- 15 Yusuf Abdurisag Attaquant
- 11 Akram Afif Attaquant
- 21 Salah Zakaria
- 22 Meshaal Barsham
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 12 Karim Boudiaf
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 20 Ahmed Fathi
- 19 Almoez Ali
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 9 Mohammed Muntari
- 10 Hassan Al Haydos
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- Tirs cadres : Canada 4 / Qatar 0
- Tirs : Canada 7 / Qatar 2
- Possession : Canada 65% / Qatar 35%
- Corners : Canada 3 / Qatar 1
- Fautes : Canada 1 / Qatar 4
- Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 0
- Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 0
- Cyle Larin (Canada) : note 6.9, 1 but(s)
- Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 2 arret(s)
- Tajon Buchanan (Canada) : note 7.2
- Alistair Johnston (Canada) : note 6.9
- Ali Ahmed (Canada) : note 6.9
- Jassem Gaber Abdulsallam (Qatar) : note 6.7
- Assim Madibo (Qatar) : note 6.7
- Edmilson Junior (Qatar) : note 6.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
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