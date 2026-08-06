Virginie Efira revient sur sa rencontre avec Christophe dans un club de jeu parisien

À son arrivée à Paris, l’actrice Virginie Efira a traversé une phase inattendue de sa vie : elle s’est immergée dans l’univers des clubs de poker, y a noué des rencontres étonnantes — dont celle du chanteur Christophe — et a remporté un tournoi en France avant d’être sponsorisée pour un déplacement à Las Vegas.

Originaire de Belgique, Virginie Efira raconte avoir débarqué dans la capitale avec peu de connexions. Invitée à fréquenter un club de jeu parisien, elle décrit une ambiance particulière qui a rapidement suscité son intérêt et contribué à élargir son cercle social.

Elle se souvient notamment d’avoir croisé des visages connus : « il y avait des gens comme Christophe le chanteur, qui jouaient ensemble », rapporte-t-elle en évoquant l’atmosphère fumeurs, les sandwichs et les longues parties qui caractérisaient ces lieux.

Du club parisien aux tables internationales

Plutôt que de rester simple spectatrice, Virginie Efira décide de se perfectionner au poker. À force de pratique, elle précise être devenue « suffisamment bonne pour gagner un tournoi en France ». Cette victoire a constitué une étape concrète dans son apprentissage des mécanismes du jeu et dans son intégration au sein des habitués.

Conséquence directe de ce succès : elle révèle qu’un sponsor lui a permis de participer à un tournoi à Las Vegas. La cité américaine est connue comme l’un des principaux centres mondiaux du poker, où se tiennent des compétitions attractives pour les joueurs confirmés et amateurs. Efira qualifie cette période de sa vie de « peu connue » par rapport à sa carrière ultérieure au cinéma.

Dans ses souvenirs, les parties de poker ne se limitaient pas aux enjeux financiers ou stratégiques : elles formaient un univers social particulier, rythmé par des rituels et des mises en scène entre joueurs. Elle rapporte ainsi des comportements et des attitudes propres à ce milieu, qui ont marqué son expérience.

En évoquant les joueurs qu’elle fréquentait alors, l’actrice use d’un ton à la fois amusé et étonné : « Je fréquentais des joueurs de poker qui étaient complètement cinglés ». Pour illustrer cet état d’esprit, elle cite une anecdote sur leur rapport permanent au jeu : « On allait au restaurant, il fallait tirer, faire des jeux pour savoir quelle carte de crédit allait être prise. Tout devenait des trucs de jeux, ils étaient fous! »

Selon Virginie Efira, ces expériences se situent bien avant l’essor de sa notoriété sur grand écran et témoignent d’une phase de sa vie marquée par la curiosité et l’engagement dans un milieu dont elle retient autant l’intensité que la camaraderie.