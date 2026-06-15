Côte d’Ivoire 1-0 Équateur : Diallo lance la Côte d’Ivoire

Ce but modifie immédiatement l’équilibre du match, puisque l’ouverture du score intervient très tard et place la Côte d’Ivoire devant pour la première fois. L’Équateur, qui tenait encore le nul avant cette action, se retrouve désormais mené 1-0. À ce moment de la partie, l’avantage appartient clairement à l’équipe ivoirienne, uniquement grâce à ce but inscrit à la 90e minute.
La rencontre oppose la Côte d’Ivoire à l’Équateur dans la
Phase de groupes, au sein du Groupe E. Le match se joue au Lincoln Financial Field, où ce but d’Amad Diallo constitue le premier changement au score confirmé. Avec ce 1-0, la Côte d’Ivoire prend les commandes de cette affiche de groupe. Contexte du but Événement publié à la 90e minute. Score au moment de l’événement : 1-0. Score final : Côte d'Ivoire 1-0 Équateur.
Côte d'Ivoire
Termine
1-0
Lincoln Financial Field Équateur
15/06/2026 00:00
·
Groupe E
Fil du match
28' Carton jaune - S. Fofana Côte d'Ivoire, 28e 38' Carton jaune - F. Kessie Côte d'Ivoire, 38e 40' Carton jaune - G. Doue Côte d'Ivoire, 40e 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) Équateur, 56e 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) Côte d'Ivoire, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) Côte d'Ivoire, 56e 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) Équateur, 62e 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) Équateur, 62e 73' Carton jaune - J. Porozo Équateur, 73e 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) Équateur, 77e 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) Côte d'Ivoire, 89e 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 Allemagne · Passe : F. Wirtz 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 Curaçao 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 Allemagne · Passe : N. Brown 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 Allemagne 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) Curaçao, 46e 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) Allemagne, 64e 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) Curaçao, 65e 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 Allemagne · Passe : D. Undav 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) Allemagne, 73e 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) Curaçao, 83e 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) Allemagne, 83e 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Allemagne · Passe : D. Undav
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
15
Nico Schlotterbeck
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
19
Leroy Sané
Milieu
10
Jamal Musiala
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
Remplaçants 15
26
Deniz Undav
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
22
David Raum
3
Waldemar Anton
2
Antonio Rüdiger
24
Malick Thiaw
9
Jamie Leweling
8
Leon Goretzka
25
Assan Ouédraogo
20
Nadiem Amiri
16
Angelo Stiller
13
Pascal Groß
11
Nick Woltemade
14
Maximilian Beier
Titulaires 11
1
Eloy Room
Gardien
5
Sherel Constancio Floranus
Défenseur
23
Riechedly Bazoer
Défenseur
18
Armando Obispo
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
8
Livano Comenencia
Milieu
10
Leandro Bacuna
Milieu
7
Juninho Bacuna
Milieu
21
Tahith Chong
Milieu
9
Jürgen Locadia
Attaquant
12
Sontje Hansen
Attaquant
Remplaçants 15
11
Jeremy Antonisse
16
Jearl Margaritha
26
Trevor Iriving Doornbusch
25
Tyrick Bodak
3
Jurien Gaari
20
Joshua Brenet
2
Shurandy Sambo
4
Roshon van Eijma
15
Ar'Jany Martha
14
Kenji Gorré
22
Kevin Felida
13
Tyrese Noslin
6
Godfried Roemeratoe
19
Gervane Kastaneer
17
Brandley Kuwas
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40
Joueurs clés
Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup)
14/06
Groupe E
Allemagne
Termine
7-1
NRG Stadium Curaçao
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' Carton jaune - S. Fofana Côte d'Ivoire, 28e 38' Carton jaune - F. Kessie Côte d'Ivoire, 38e 40' Carton jaune - G. Doue Côte d'Ivoire, 40e 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) Équateur, 56e 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) Côte d'Ivoire, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) Côte d'Ivoire, 56e 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) Équateur, 62e 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) Équateur, 62e 73' Carton jaune - J. Porozo Équateur, 73e 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) Équateur, 77e 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) Côte d'Ivoire, 89e 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Compositions
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
17
Guéla Doué
Défenseur
5
Wilfried Singo
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
11
Yan Diomande
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
6
Seko Fofana
Milieu
24
Bazoumana Touré
Milieu
19
Nicolas Pépé
Attaquant
12
Elye Wahi
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mohamed Koné
23
Alban Lafont
13
Christopher Operi
2
Ousmane Diomande
7
Odilon Kossounou
21
Evan Ndicka
18
Ibrahim Sangaré
25
Parfait Guiagon
15
Amad Diallo
10
Simon Adingra
26
Christ Inao Oulaï
4
Jean Michaël Seri
22
Evann Guessand
9
Ange-Yoan Bonny
14
Oumar Diakité
Titulaires 11
1
Hernán Galíndez
Gardien
21
Alan Franco
Défenseur
4
Joel Ordóñez
Défenseur
6
Willian Pacho
Défenseur
9
John Yeboah
Milieu
23
Moisés Caicedo
Milieu
15
Pedro Vite
Milieu
3
Piero Hincapié
Milieu
19
Gonzalo Plata
Attaquant
13
Enner Valencia
Attaquant
14
Alan Minda
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gonzalo Valle
12
Moisés Ramírez
26
Yaimar Medina
25
Jackson Porozo
2
Félix Torres
20
Nilson Angulo
10
Kendry Páez
7
Pervis Estupiñán
5
Jordy Alcivar
17
Ángelo Preciado
18
Denil Castillo
16
Jordy Caicedo
8
Anthony Valencia
24
Jeremy Arevalo
11
Kevin Rodriguez
Les chiffres du match
Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
Joueurs clés
Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
15/06
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine
1-0
Lincoln Financial Field Équateur
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Statistiques
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Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
20/06
Groupe E
Allemagne
A venir
21:00
BMO Field Côte d'Ivoire
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Compositions
Statistiques
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Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
21/06
Groupe E
Équateur
A venir
01:00
Arrowhead Stadium Curaçao
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe E
Curaçao
A venir
21:00
Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe E
Équateur
A venir
21:00
MetLife Stadium Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Allemagne 1 1 0 0 7 1 6 3 Côte d'Ivoire 1 1 0 0 1 0 1 3 Équateur 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
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