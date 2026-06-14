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Allemagne 2-1 Curaçao : Schlotterbeck donne l’avantage à l’Allemagne

Nico Schlotterbeck a marqué à la 38e minute pour l’Allemagne, qui reprend l’avantage face à Curaçao dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Nathaniel Brown, le joueur allemand fait passer le score de 1-1 à 2-1. Ce but intervient sans penalty ni but contre son camp, et redonne à l’Allemagne une avance au tableau d’affichage avant la pause.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Allemagne VS Curaçao, le 14/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, cette réalisation change immédiatement la situation du match. L’Allemagne mène désormais Curaçao 2-1 et oblige son adversaire à courir après le score. Le scénario confirmé est celui d’un but qui donne l’avantage, avec une conséquence directe et claire sur la suite immédiate de la rencontre.

Ce fait de jeu s’inscrit dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe E. La rencontre entre l’Allemagne et Curaçao se dispute au NRG Stadium, où le but de Schlotterbeck replace la sélection allemande devant au score après 38 minutes de jeu. À ce stade, seule cette évolution du tableau d’affichage est confirmée.

Allemagne
Mi-temps NRG Stadium
Curaçao
14/06/2026 18:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e)
  2. 21'But - L. Comenencia (Curaçao, 21e)
  3. 38'But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e)
  4. 45+5'But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e)
Calendrier Groupe E
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
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Équateur00000000
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