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Bénin

Affaire coup d’État déjoué: Angela Kpeidja condamnée à 12 mois de prison ferme

La chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict ce lundi 6 juillet 2026 dans l’affaire concernant la journaliste Angéla Kpeidja.

Edouard Djogbénou
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Angela Kpeidja, journaliste et militante engagée contre les VBG
Angela Kpeidja, journaliste et militante engagée contre les VBG @ SRTB
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Reconnue coupable de harcèlement par le biais d’une communication électronique, elle a été condamnée à une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende de deux millions de francs CFA. Cette condamnation selon Libre Express fait directement suite à la diffusion de publications sur le réseau social Facebook concernant la tentative de coup d’État déjoué du 7 décembre 2025 au Bénin.

En plus de la peine privative de liberté et de la sanction financière, les juges de la juridiction spéciale ont ordonné la saisie définitive de son téléphone portable ainsi que de l’un de ses ordinateurs professionnels. En revanche, le tribunal a ordonné la restitution de son deuxième ordinateur à l’issue de l’audience.

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