Diplomatie: Romuald Wadagni hors du territoire national ce lundi

​Le Président de la République du Bénin, S. E. M. Romuald Wadagni, effectuera ce lundi 6 juillet 2026 une visite d’État à Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie.

Ce déplacement officiel fait suite à l’invitation d’honneur de son homologue mauritanien, S. E. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani selon un communiqué de la présidence de la République du Bénin.

La rencontre entre les deux hommes d’état sera marquée par un tête-à-tête exclusif entre les deux dirigeants. Cet entretien au sommet sera entièrement consacré au raffermissement des liens historiques d’amitié et de coopération bilatérale qui unissent Cotonou et Nouakchott.

Les discussions clés porteront sur les axes prioritaires du partenariat stratégique, ainsi que sur l’examen de plusieurs questions régionales d’intérêt commun.

​Cette visite d’envergure s’inscrit en droite ligne de la dynamique diplomatique résolue engagée par le Chef de l’État béninois. Elle traduit sa volonté de maintenir un dialogue soutenu, permanent et de haut niveau avec ses partenaires du continent.

L’objectif global demeure la promotion d’une action africaine concertée face aux défis contemporains liés au développement, au renforcement de la sécurité et à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ainsi que dans l’espace sahélo-saharien.

​À l’issue de cet important échange bilatéral, un communiqué conjoint sera rendu public pour sanctionner les travaux et détailler les grandes conclusions de cette mission présidentielle.