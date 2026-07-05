Drame à Gbodjè Nassara: un adjudant-chef à la retraite séquestré et tué par son fils

​Le quartier Gbodjè Nassara a été le théâtre d’un terrible drame ce dimanche 5 juillet 2026, aux alentours de 8 heures. Selon les informations de Bip Radio, un adjudant-chef à la retraite a perdu la vie, tué par son propre fils au sein du domicile familial.

​Avertis de la situation, les éléments de la Police Républicaine se sont immédiatement portés sur les lieux. Selon les premiers témoignages de l’entourage, le jeune homme mis en cause est décrit comme souffrant d’instabilité mentale. Armé d’un coupe-coupe, il aurait séquestré son père dans l’une des pièces de la maison avant de lui porter des coups mortels.

​À leur arrivée, les forces de l’ordre n’ont pu que constater l’horreur de la situation, découvrant le corps sans vie de l’ancien gendarme qui gisait dans une mare de sang. La victime a succombé sur le coup à la violence des blessures infligées.

​Le présumé auteur du parricide a été maîtrisé et interpellé par la police. Actuellement en garde à vue, il est interrogé par les enquêteurs qui s’attellent à faire toute la lumière sur les circonstances et le mobile exact de ce drame familial.