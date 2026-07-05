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Mondial 2026 : pari gratuit Brésil – Norvège, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Brésil – Norvège, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Norvège, le 05/07/2026 21:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 05/07/2026 21:00 au MetLife Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Brésil
A venir MetLife Stadium
Norvège
05/07/2026 21:00 Huitièmes de finale

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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