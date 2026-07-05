Géraldine Maillet annonce le décès de sa mère et lui rend hommage

La chroniqueuse Géraldine Maillet, figure connue du paysage audiovisuel français notamment grâce à sa participation dans l’émission Tout Beau Tout 9 diffusée sur C8, a annoncé le décès de sa mère, Dominique, ce dimanche 5 juillet. En partageant cette nouvelle douloureuse sur ses réseaux sociaux, Géraldine Maillet s’est adressée à ses abonnés avec sobriété et émotion, dédiant un hommage poignant à celle qu’elle appelait tendrement « Ma Minuscule ». Cette annonce intervient après plusieurs années de combat face à une maladie invalidante qui a profondément marqué leur vie.

Ancienne mannequin et romancière, Géraldine Maillet s’est progressivement imposée comme une personnalité incontournable de la télévision française. Connue pour son franc-parler et son engagement sur diverses thématiques personnelles et sociétales, elle partage occasionnellement des éléments de sa vie intime. Cette fois, le communiqué publié sur Instagram révèle une dimension plus sensible et intime de son quotidien, celui d’une fille confrontée à la disparition d’un être cher après une longue période d’épreuves.

Dominique, sa mère, était atteinte de la maladie d’Alzheimer, une pathologie neurodégénérative qui provoque un déclin progressif des capacités cognitives. Géraldine Maillet avait déjà évoqué cette situation avec pudeur sur les plateaux télé et dans ses interviews, mettant en lumière les difficultés que rencontrent les aidants familiaux. La chroniqueuse avait décrit la lente dégradation de l’état de santé de Dominique, soulignant la souffrance autant physique que psychique que cette maladie infligeait à sa mère comme à son entourage. Le décès, qu’elle a confirmé en partageant deux photographies empreintes de douceur, vient clore cette étape douloureuse.

« Je t’aime pour la vie » : un dernier hommage empreint de tendresse

Sur son compte Instagram, Géraldine Maillet a publié deux clichés symboliques accompagnant son message d’adieu. Le premier montre Dominique en tenue élégante, vêtue d’un blazer rouge, évoluant dans un cadre fleuri, dégageant une grâce sereine. Ce portrait met en exergue la dignité et la beauté dans la vieillesse malgré la maladie. Le second cliché, plus intime, se concentre sur un gros plan de leurs mains entrelacées, symbole du lien fort unissant mère et fille, et de la présence réconfortante qui a accompagné leurs derniers moments ensemble.

Dans la légende, elle écrit avec simplicité : « Ma Minuscule, tu es partie belle et sereine. Je t’aime pour la vie. » Ces mots révèlent une paix retrouvée, témoignant d’un départ dans la douceur, malgré la douleur de la perte. La chroniqueuse choisit de privilégier l’expression d’un amour inconditionnel et d’un respect profond pour celle qui fut son repère.

Le combat contre la maladie d’Alzheimer, une des formes les plus courantes de démence, a souvent été relayé par Géraldine Maillet par touches discrètes, offrant un visage humain aux difficultés que traversent les familles concernées. Cette maladie, caractérisée par une dégénérescence des fonctions cérébrales, notamment la mémoire et le jugement, entraîne une dépendance progressive nécessitant un accompagnement constant. L’expérience personnelle de Géraldine Maillet a ainsi trouvé un écho dans ses prises de parole publiques, sensibilisant son audience aux réalités et aux enjeux du soutien aux malades.

Depuis l’annonce de ce deuil, de nombreux messages de soutien et de condoléances ont été exprimés par ses abonnés et ses confrères du milieu télévisuel, témoignant de l’affection que suscite Géraldine Maillet auprès du public et des professionnels. La disparition de Dominique marque la fin d’un combat long et difficile, au cœur duquel la chroniqueuse a accompagné sa mère avec amour et dignité.