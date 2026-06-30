Jacques Cardoze, ancien journaliste sur l’émission Complément d’enquête, a exprimé à nouveau ses critiques à l’encontre d’Élise Lucet et de son influence au sein de France Télévisions. Invité sur le plateau du Buzz TV, il a souligné que la journaliste, connue notamment pour la présentation de Cash Investigation, exerce un poids éditorial jugé excessif depuis qu’elle cumule plusieurs responsabilités à la tête des magazines d’investigation du groupe audiovisuel public. Cette prise de position intervient dans un contexte où le rôle d’Élise Lucet au sein des programmes d’investigation est souvent scruté, notamment en raison de l’importance stratégique que lui accorde France Télévisions.

Jacques Cardoze affirme que la situation actuelle est la conséquence directe d’une décision prise en 2017 par la direction du groupe. Cette année-là, Élise Lucet s’est vue confier la présentation d’Envoyé Spécial, en plus de ses fonctions déjà assumées sur Cash Investigation. Pour lui, cette double responsabilité accroît de manière significative son influence, au point de concentrer une partie prépondérante du poids médiatique éditorial sur une seule personne. Il considère cette configuration comme une erreur stratégique majeure pour France Télévisions.

Selon les déclarations de Jacques Cardoze, obtenir les rênes de ces deux programmes phares en simultané a permis à Élise Lucet de « régner sur les deux tiers des émissions » d’investigation du service public, renforçant ainsi son pouvoir éditorial à un niveau rarement atteint auparavant. Cette concentration des responsabilités, toujours d’après l’ancien journaliste, a bouleversé l’équilibre interne et la dynamique rédactionnelle du groupe. Il souligne également que cette situation n’a pas manqué de susciter des réactions en interne, ce qui a poussé la direction à vouloir rééquilibrer la répartition des magazines d’investigation.

Les tentatives avortées de rééquilibrage et la mobilisation autour de #TouchePasÀLInfo

Face à ce déséquilibre, la direction de France Télévisions aurait donc envisagé de réduire le nombre d’émissions confiées à Élise Lucet, dans le but de limiter son influence grandissante. Toutefois, cette initiative n’a pas abouti en raison de la mobilisation qui s’est développée autour du hashtag #TouchePasÀLInfo. Ce mouvement, largement soutenu par les partisans des magazines d’investigation du service public, visait à défendre la présence et l’intégrité des programmes portés par Élise Lucet et ses équipes.

Jacques Cardoze explique que ce soutien massif, auquel la direction a dû faire face, a finalement conduit France Télévisions à renoncer à ses tentatives de réajustement. D’après lui, cela a eu pour effet de laisser Élise Lucet dans une position où « plus personne ne la stoppe, ni ne l’arrête », ce qui amplifie encore son influence interne. Le statut qu’elle détient aujourd’hui au sein du groupe audiovisuel semble solidifié par cette dynamique, illustrant ainsi la complexité des choix éditoriaux au sein de la télévision publique.

Ces propos témoignent des tensions internes autour de la gestion des programmes d’investigation à France Télévisions et soulignent la place centrale qu’occupe Élise Lucet dans ce paysage, cinq ans après le tournant décisif de 2017.