Secret Story : Christophe Beaugrand face à une chute d’audience en moins d’une semaine

La quatorzième saison de Secret Story, lancée le 23 juin 2026, semblait bien partie avec un démarrage en force qui a captivé les téléspectateurs. Présenté par Christophe Beaugrand, le prime inaugural avait fédéré 639 000 amateurs du genre, assurant une part d’audience de 10 % sur l’ensemble du public entre 23h30 et 00h50, selon Médiamétrie. Malgré ce coup d’envoi prometteur, la suite de la diffusion montre un net recul des audiences, remettant en question l’élan initial de ce programme phare de la téléréalité estivale.

Les chiffres des jours suivants traduisent en effet une perte de vitesse notable. Entre une émission quotidienne en déclin et une rediffusion quasi ignorée par le public, Secret Story peine à maintenir l’intérêt suscité lors de son lancement. Cette tendance s’observe à travers des données récentes rapportées par le journaliste Clément Garin et le compte d’analyse Monascope, mettant en lumière la difficulté du programme à fidéliser une audience régulière dans un contexte concurrentiel exigeant.

Un changement de chaîne qui devait pourtant relancer la machine Secret Story

La saison 14 avait misé sur un renouvellement important de sa stratégie de diffusion. Après plusieurs années diffusée sur TFX, la quotidienne a été transférée sur TMC dès le jour suivant le lancement, avec un nouveau créneau plus tôt dans la journée, à 17h25 du lundi au vendredi, contre environ 19h les saisons précédentes. De plus, une quotidienne le dimanche a été introduite à 18h35, tandis qu’une rediffusion était programmée à 19h55 sur TFX, ancienne chaîne historique du programme.

Ce remaniement, destiné à revitaliser la dynamique de l’émission après sa relance en 2024, semblait tenir ses promesses lors des premiers jours. Cependant, les audiences du week-end dernier contredisent ce début encourageant. La quotidienne diffusée le 29 juin 2026 a ainsi rassemblé seulement 185 000 téléspectateurs sur TMC, soit une part d’audience de 2,5 % malgré une absence de concurrence majeure sur la tranche horaire de 17h28 à 18h36. Cependant, la performance reste plus positive auprès des cibles commerciales clés, avec 11 % de part d’audience sur les 25-49 ans et 11,6 % chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, comme le souligne Clément Garin.

Ces chiffres traduisent une fragilité nouvelle pour une émission qui avait, dans un premier temps, su susciter un regain d’attention au sein d’un paysage audiovisuel saturé.

Une rediffusion totalement éclipsée par le sport

La situation est encore plus critique du côté de TFX, où la rediffusion en soirée a connu un véritable effondrement. Programmée entre 19h58 et 21h02, la rediffusion de la quotidienne s’est déroulée en même temps qu’un match très suivi des seizièmes de finale de la Coupe du monde entre le Brésil et le Japon. Cette confrontation sportive a largement éclipsé Secret Story, qui n’a attiré que 74 000 téléspectateurs, représentant à peine 0,4 % de part d’audience. Ce score est considéré comme particulièrement décevant par les observateurs et confirme la très forte concurrence que représente l’offre sportive.

Au global, la quotidienne diffusée ce jour-là n’a réuni que 259 000 téléspectateurs au total sur les deux chaînes, contre 519 000 pour celle du jeudi précédent, marquant une perte d’audience proche de 50 % en l’espace de quelques jours. Ce recul important pose clairement la question de la capacité de Secret Story à maintenir l’intérêt de son public initial et à s’imposer durablement dans sa grille estivale, fragilisée par les choix de programmation et la concurrence médiatique.