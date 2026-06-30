Mercato: le PSG exige une fortune pour laisser partir Barcola

Courtisé par plusieurs cadors de Premier League, Bradley Barcola ne quittera pas le Paris Saint-Germain à n’importe quel prix. Le club de la capitale aurait fixé une indemnité particulièrement élevée pour son ailier français.

Le Paris Saint-Germain entend conserver la maîtrise du dossier Bradley Barcola. Malgré un mercato estival marqué par plusieurs pistes offensives, dont celles menant à Maghnes Akliouche et Yan Diomandé, le club parisien n’envisage pas de se séparer facilement de son international français. D’après les informations de The Athletic, les dirigeants parisiens ne discuteront d’un éventuel transfert qu’à partir d’une offre d’au moins 135 millions d’euros. Un montant qui traduit l’importance accordée à l’ancien Lyonnais dans le projet sportif du club.

À 23 ans, Barcola sort d’une saison aboutie, ponctuée par 13 réalisations en 48 apparitions toutes compétitions confondues. Ses performances ont conforté son statut au sein de l’effectif dirigé par Luis Enrique, qui le considère comme l’un des éléments clés de son animation offensive. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, l’ailier ne fait pas partie des joueurs poussés vers la sortie. Le champion d’Europe souhaite donc conserver une position de force dans les discussions, tout en se protégeant face aux intérêts grandissants venus d’Angleterre. Toujours selon le média britannique, Liverpool et Arsenal suivent attentivement l’évolution de la situation. Les deux clubs apprécient le profil de l’international français, mais devront consentir un investissement colossal s’ils souhaitent convaincre le PSG d’ouvrir la porte à un départ.