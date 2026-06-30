Mondial 2026: avant Argentine – Cap-Vert, Messi en balade à New York aux côtés de Spider-Man

En pleine Coupe du monde 2026, Lionel Messi s’est offert une apparition dans la campagne promotionnelle de Spider-Man : Brand New Day. Aux côtés de Tom Holland, la star argentine a créé l’événement dans une vidéo qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.

Alors qu’il poursuit son aventure avec l’Argentine à la Coupe du monde 2026, Lionel Messi s’est illustré dans un registre bien différent du football. Le capitaine de l’Albiceleste apparaît en effet dans le dernier clip promotionnel de Spider-Man : Brand New Day, le prochain volet de la célèbre saga consacrée au super-héros de Marvel.

Dans cette séquence, l’octuple Ballon d’Or donne la réplique à Tom Holland, qui incarne Peter Parker sur grand écran depuis plusieurs années. La scène débute dans un café new-yorkais, où Messi fait son entrée avant d’être reconnu par Peter Parker, visiblement surpris de croiser l’une des plus grandes légendes du football mondial.

Le scénario prend ensuite une tournure originale. Désireux de rencontrer Spider-Man, l’attaquant argentin utilise le Spidey Tracker, une application fictive permettant de localiser les apparitions du célèbre justicier. Peter Parker s’éclipse discrètement pour enfiler son costume avant de revenir sous les traits de Spider-Man. Les deux icônes se retrouvent alors pour une promenade spectaculaire entre les gratte-ciel de New York, dans une séquence mêlant humour et effets spéciaux, pensée pour promouvoir la sortie du film.

Cette collaboration inattendue a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les supporters ont salué cette rencontre entre deux figures mondialement connues. Sur le terrain, Lionel Messi reste toutefois concentré sur son principal objectif. Meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 jusqu’à présent, le capitaine argentin retrouvera rapidement les pelouses pour tenter de guider l’Albiceleste vers les huitièmes de finale lors de son seizième de finale face au Cap-Vert.