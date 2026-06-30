Surprise sur TF1 Nikos Aliagas revient dans 50′ Inside et en prime time

À l’occasion des 20 ans du magazine 50′ Inside, TF1 prépare une soirée spéciale diffusée le vendredi 24 juillet dès 21h10, réunissant pour un événement inédit l’animatrice actuelle Isabelle Ithurburu et l’emblématique Nikos Aliagas. Cette rétrospective célébrera deux décennies d’actualité people à travers une sélection d’environ trente événements marquants, parmi lesquels mariages princiers, scandales planétaires et hommages émouvants à des disparitions marquantes. Ce rendez-vous télévisuel promet aussi une surprise majeure : le retour exceptionnel de Nikos Aliagas sur le plateau, deux ans après son départ, pour partager avec Isabelle Ithurburu ce moment chargé de souvenirs.

Nikos Aliagas, figure incontournable de l’émission depuis sa création, s’était retiré en 2023 pour se concentrer sur d’autres projets professionnels, notamment les nouvelles saisons de « Star Academy » et « The Voice ». Quant à Isabelle Ithurburu, qui a pris les rênes de 50’ Inside en septembre 2023, elle revient aux côtés de son prédécesseur pour célébrer ensemble cet anniversaire exceptionnel. Cette alliance symbolise une continuité dans la présentation du magazine, avec deux animateurs ayant participé à son histoire.

Une émission lancée en 2006

Créé en novembre 2006, 50′ Inside est rapidement devenu un rendez-vous majeur de TF1. Porté initialement par le duo Sandrine Quétier et Nikos Aliagas, le magazine s’est imposé comme une source incontournable d’informations sur la culture populaire et les personnalités du moment. Sandrine Quétier a quitté son poste fin 2017 pour se consacrer à la musique et au théâtre, laissant Nikos Aliagas poursuivre seul l’animation jusqu’en 2023.

Le départ de Nikos Aliagas a été officialisé quelques mois avant la fin de la saison 2022-2023. Dans une interview accordée à Puremédias en avril 2023, il expliquait que cette décision avait été mûrement réfléchie : « Ça a été longtemps mûri et réfléchi. En accord avec mes patrons, j’ai décidé d’arrêter car ma saison 2023/2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de Star Academy et The Voice ». Il soulignait également son attachement profond à 50′ Inside, qualifiant le magazine comme l’émission qu’il avait animée le plus longtemps dans sa carrière.

Avant son départ, aucun passage de témoin formel n’avait été réalisé entre lui et Isabelle Ithurburu. Cependant, les deux animateurs avaient déjà eu l’occasion de collaborer dans le passé, notamment lors d’une émission spéciale organisée place de la Concorde durant la Coupe du Monde de rugby, épreuve dont Isabelle Ithurburu est une spécialiste.

Nikos Aliagas de retour aux côtés d’Isabelle Ithurburu

Pour les 20 ans de 50′ Inside, TF1 a confirmé le retour éphémère de Nikos Aliagas, qui co-animera cette soirée d’anniversaire avec Isabelle Ithurburu. Le communiqué officiel diffusé par la chaîne précise que cet événement spécial intitulé « 50′ Inside : les 20 ans » proposera une immersion dans les moments les plus mémorables des vingt dernières années, rassemblés en un best-of riche en archives vidéo.

Isabelle Ithurburu, interrogée par Télé-Loisirs, s’est montrée très enthousiaste face à cette collaboration inédite : « Je suis trop heureuse que Nikos ait accepté notre invitation à revenir chez lui, sur son plateau. Et c’est une jolie manière de boucler ces 20 ans, parce qu’il en a fait 17. C’était logique ». Elle ajoute que la soirée sera empreinte de nostalgie et offrira au public la possibilité de revoir des instants forts de la culture populaire.

La jeune animatrice a également évoqué leur première collaboration à l’antenne, qui avait suscité chez elle une certaine nervosité : « J’étais tétanisée, je me suis dit que c’étaient deux métiers différents parce que moi, j’arrivais vraiment du rugby. » Elle tient néanmoins à rendre hommage à l’empreinte laissée par Nikos Aliagas sur le programme : « C’est vraiment son émission, il a mis sa patte dessus et j’ai pris le relais. Mais c’était trop bien de faire ça avec lui. »

Parmi les nombreux portraits réalisés cette saison, celui consacré à Nikos Aliagas reste l’un de ses favoris, témoignant de l’importance qu’il garde dans l’histoire du magazine et l’affection que lui porte l’animatrice actuelle.