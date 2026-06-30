Nolwenn Leroy entourée de Houcine, Jeremy Chatelain et Arnaud Clément pour une distinction

Le lundi 29 juin 2026, la mairie du 7e arrondissement de Paris a accueilli une cérémonie en présence de proches et de personnalités du monde culturel pour la décoration de Nolwenn Leroy en tant que chevalière de la Légion d’honneur. L’artiste, récemment vue dans la série L’été 36 sur TF1, a reçu cette distinction sous les yeux d’amis de longue date et d’anciens camarades de la Star Academy, dans un temps fort marqué par l’émotion et les retrouvailles.

L’organisation de l’événement a été portée par la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati. La remise de l’insigne a été effectuée par Michel-Edouard Leclerc, qui a épinglé la décoration et prononcé la formule protocolaire : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons, Nolwenn Leroy, chevalière de la Légion d’honneur. » Les deux personnalités partagent des racines bretonnes et une amitié de longue date, largement évoquée lors de la cérémonie.

Parmi les invités figuraient des visages familiers du monde musical et télévisuel : le guitariste et chanteur Thomas Dutronc, présenté comme l’un des amis les plus proches de Nolwenn Leroy, ainsi que plusieurs anciens concurrents de la Star Academy — notamment Houcine, Jérémy Chatelain et Aurélie Konate. La chanteuse, lauréate de la deuxième saison du télé‑crochet, a évoqué par le passé des moments symboliques, comme le « non‑mariage » officialisé avec Thomas Dutronc lors des vendanges de Montmartre en 2014.

Un cercle restreint de fidèles et des témoignages d’affection

La cérémonie a rassemblé un cercle restreint d’amis et de collaborateurs. Aux côtés du compagnon de Nolwenn Leroy, Arnaud Clément, étaient présents Ara Aprikian, directeur des programmes du groupe TF1, ainsi que des journalistes et musiciens qui accompagnent régulièrement l’artiste, dont Steven Bellery, Jérémy Parayre et le pianiste Fred Renaudin. La présence d’Ara Aprikian a été relevée comme le signe du lien professionnel entretenu entre Nolwenn Leroy et le groupe TF1.

La décoration rendue à la mairie du 7e s’inscrit dans le cadre de la plus haute distinction nationale française, l’ordre de la Légion d’honneur, attribuée pour récompenser des mérites éminents au service de la Nation. Pour Nolwenn Leroy, cette distinction vient couronner une carrière partagée entre musique et récents engagements télévisuels.

Plusieurs invités ont publié des messages et photographies sur les réseaux sociaux à l’issue de la remise de la médaille, soulignant l’émotion et la convivialité de l’instant. Interrogée par Télé‑Loisirs au sujet du tournage de L’été 36, Nolwenn Leroy avait récemment reconnu éprouver parfois un manque de confiance en elle, confiant s’être « un peu libérée au fil du tournage » tout en conservant une certaine appréhension sur scène et devant la caméra.