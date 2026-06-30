Jean-Luc Reichmann : « Je pourrais me retrouver en taule » en évoquant la mort de Lyhanna, ce qu’il ferait à la place des parents

Jean-Luc Reichmann, animateur emblématique des 12 Coups de midi, est sorti de son rôle habituel d’hôte jovial pour exprimer une colère profonde et sincère. Lors d’une interview accordée au Buzz TV du Figaro le mardi 30 juin 2026, il a fait part de son émotion après le meurtre tragique de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans assassinée dans le Gers. Cette affaire a vivement marqué l’animateur, connu pour sa bienveillance sur le petit écran, qui a ainsi choisi d’utiliser sa notoriété pour alerter sur la nécessité d’une meilleure protection des enfants face aux prédateurs. Sa prise de parole intervient dans un contexte où la question de la sécurité des mineurs reste un sujet sensible, souvent pointé du doigt pour des réponses jugées insuffisantes de la part des autorités.

Cette interview, initialement consacrée à la promotion de la Summer Party spéciale que Jean-Luc Reichmann animera ce vendredi 3 juillet, a pris une tournure plus solennelle. L’animateur a d’abord évoqué l’événement festif prévu sur TF1, qui réunira d’anciens Maîtres de midi, des personnalités du spectacle telles que le chanteur Tayc et l’ancienne Miss France Élodie Gossuin, ainsi que des invités comme l’humoriste Samuel Bambi et l’animatrice Karima Charni. Ce rendez-vous festif, mêlant culture générale, musique et défis, s’inscrit dans la continuité du succès de son programme, qui fête ses seize ans d’existence cette année. Cependant, Jean-Luc Reichmann a tenu à souligner que son engagement dépasse le simple divertissement.

Depuis plusieurs années, l’animateur mène un combat contre les violences faites aux enfants. À travers son rôle dans la série policière Léo Mattéï, Brigade des mineurs, il incarne un officier chargé de la protection des mineurs. Cette fiction, accessible à tout public, évite volontairement les scènes traumatisantes afin de sensibiliser sans choquer. L’objectif de Jean-Luc Reichmann est clair : utiliser son influence pour faire de la prévention et non seulement proposer un divertissement. Cette volonté s’inscrit dans un contexte de prise de conscience sociétale, où la lutte contre la pédocriminalité demande des actions concrètes et adaptées.

Une colère explosive face à l’inaction des autorités

Le meurtre de Lyhanna, survenu dans le Gers, a profondément affecté Jean-Luc Reichmann. Il a exprimé une indignation à l’égard des pouvoirs publics qu’il juge insuffisamment réactifs. Selon lui, la gestion des affaires de violences faites aux enfants souffre de réels dysfonctionnements. Dans son interview, il dénonce les réactions récurrentes de surprise des responsables politiques, qui se demandent ce qui s’est produit après chaque drame, sans prendre selon lui de mesures décisives.

L’animateur souligne par ailleurs que les moyens technologiques actuels permettent pourtant une surveillance accrue des comportements à risque. Il évoque la géolocalisation et la présence massive de caméras, qui devraient faciliter l’identification et le suivi des individus dangereux. Il appelle à une mobilisation forte et immédiate, insistant sur la nécessité de dépasser les discours pour passer à l’action.

Évoquant son engagement personnel, Jean-Luc Reichmann confesse également la peur viscérale qu’un tel drame touche un jour sa famille. Il admet ainsi comprendre la réaction de certaines personnes qui, confrontées à la menace sur leurs enfants, peuvent envisager de prendre la justice entre leurs mains. « Je me mets à leur place. Vous imaginez si ça vous arrive, vous qui êtes père de jeunes enfants, et s’il y a quelqu’un qui se permet d’approcher votre enfant, » déclare-t-il sans détour, ajoutant : « Moi, je peux me retrouver en taule. » Cette franchise traduit son profond désarroi face à ce qu’il perçoit comme une défaillance institutionnelle dans la protection de l’enfance.