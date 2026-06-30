Bénin : après les fortes pluies à Abomey-Calavi, le gouvernement annonce des mesures

Les fortes pluies enregistrées ces dernières heures ont provoqué d’importantes inondations sur plusieurs axes routiers d’Abomey-Calavi, entraînant de sérieuses perturbations de la circulation. Face à cette situation, le gouvernement a déployé des équipes sur le terrain, défini un itinéraire de contournement et appelé les usagers à la prudence afin de faciliter un retour progressif à la normale.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud du Bénin continuent de perturber la circulation routière. Dans un communiqué publié ce mardi 30 juin 2026, le ministère du Cadre de vie et des Transports a annoncé une série de mesures destinées à faire face aux difficultés observées dans la commune d’Abomey-Calavi, où plusieurs axes ont été envahis par les eaux.

Selon le ministère, ces intempéries ont provoqué des inondations qui compliquent fortement les déplacements des usagers. Les points les plus affectés sont l’abord du pont de Houédonou en venant de Calavi, le carrefour IITA ainsi que la route inter-États en provenance de Ouidah. Ces secteurs connaissent d’importants ralentissements en raison de la montée des eaux.

Le gouvernement précise toutefois que « l’incendie signalé plus tôt est maîtrisé et ne constitue plus, à cette heure, une difficulté opérationnelle ». Les efforts sont désormais concentrés sur la sécurisation des zones touchées et le rétablissement de la fluidité du trafic.

Pour limiter les embouteillages et garantir la sécurité des usagers, les autorités ont renforcé la présence des équipes sur les axes sensibles. Les agents sont chargés de réguler la circulation, d’orienter les conducteurs vers les voies de déviation et d’assurer la sécurisation des secteurs affectés.

Dans ce cadre, les automobilistes venant de Calavi par la route inter-États sont invités à emprunter l’itinéraire de contournement passant par le carrefour IITA, le pont de Womey et la sortie pharmacie Cocotomey.

Le ministère recommande également aux populations d’éviter les déplacements non indispensables dans les zones concernées, de respecter les itinéraires de déviation, d’adapter leur conduite aux conditions météorologiques et de suivre les consignes des agents déployés sur le terrain. Il est aussi demandé de ne pas stationner dans les secteurs déjà congestionnés afin de faciliter les interventions.

Le gouvernement « appelle au calme, à la patience et au civisme de chacun afin de faciliter l’intervention des équipes et le retour progressif à une circulation normale ». Par ailleurs, ces mesures resteront en vigueur jusqu’à l’amélioration de la situation sur les différents axes touchés.