Bénin: le général Bertin Bada fait valoir ses droits à la retraite

Après 43 années de service, le général d’armée aérienne Bertin Bada a officiellement quitté les rangs de l’armée béninoise.

Une cérémonie solennelle s’est tenue ce mardi 30 juin 2026 à la Base aérienne de Cotonou pour marquer cet événement.

Honneurs militaires, salut au drapeau et revue des troupes ont ponctué l’adieu du plus haut gradé de l’armée.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi, et du ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan. Tous ont salué un parcours marqué par la rigueur et l’engagement.

Élevé au rang de général cinq étoiles le 9 février 2026, Bertin Bada avait ensuite été nommé conseiller à la défense et à la sécurité du président Romuald Wadagni. Il fut également directeur du cabinet militaire de l’ancien président Patrice Talon.

Âgé de 63 ans, le général Bada quitte l’institution militaire après une carrière dense, marquée aussi par une épreuve personnelle lors de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, au cours de laquelle il a perdu son épouse.