Bénin : l’installation du Sénat s’accélère avec une première liste de membres

Nouvelle avancée dans le processus d’installation du Sénat au Bénin. Le gouvernement a arrêté la liste des premières personnalités appelées à siéger comme membres de droit dans cette nouvelle institution, parmi lesquelles figurent d’anciens présidents de la République, d’anciens présidents de l’Assemblée nationale et d’anciens présidents de la Cour constitutionnelle.

Le processus de mise en place du Sénat franchit une nouvelle étape au Bénin. Le gouvernement a arrêté la liste des personnalités appelées à siéger comme membres de droit dans cette nouvelle chambre du Parlement, créée à la faveur de la révision constitutionnelle de novembre 2025.

La liste comprend notamment les anciens présidents de la République Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon. Ces trois personnalités devraient intégrer le Sénat en raison de leurs anciennes fonctions à la tête de l’État. À leurs côtés figurent également plusieurs anciens présidents de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’Adrien Houngbédji, Bruno Amoussou, Idji Kolawolé et Mathurin Nago. Ces anciens responsables parlementaires sont concernés par les dispositions prévues pour la composition de la nouvelle institution.

D’anciens présidents de la Cour constitutionnelle sont aussi appelés à siéger au sein du Sénat. La liste mentionne Théodore Holo, Robert Dossou, Amouda Issifou et Élisabeth Pognon.

La création du Sénat découle de la révision de la Constitution adoptée en novembre 2025. Cette réforme a introduit une deuxième chambre parlementaire au Bénin. Selon les dispositions prévues, le Sénat doit comprendre des membres de droit et d’autres membres désignés suivant les modalités définies par les textes.

Les membres de droit sont notamment les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l’Assemblée nationale ainsi que les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant accompli au moins la moitié de leur mandat.