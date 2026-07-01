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Mondial 2026 : pari gratuit Belgique – Sénégal, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Belgique – Sénégal, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Belgique VS Sénégal, le 01/07/2026 21:00, stade Seattle Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 01/07/2026 21:00 au Seattle Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Belgique
A venir Seattle Stadium
Sénégal
01/07/2026 21:00 16es de finale

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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