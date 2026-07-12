Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et de la Suisse

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 opposera l’Argentine à la Suisse le 12 juillet à 02h00 heure locale GMT+1 au Arrowhead Stadium. Lionel Scaloni, sélectionneur argentin, a opté pour un dispositif en 4-1-3-2, combinant stabilité défensive et dynamique offensive avec Lionel Messi et Julián Alvarez en attaque.

En face, la Suisse de Murat Yakin présente un schéma tactique en 4-2-3-1, avec Breel Embolo seul en pointe soutenu par un milieu à trois joueurs axiaux, dont Fabian Rieder et Dan Ndoye, témoignant d’une volonté de contrôle du milieu et de transition rapide. Ce duel tactique entre deux formations bien structurées est un moment clé de cette phase de quarts de finale.

La composition de l’Argentine comprend des cadres défensifs tels qu’Emiliano Martínez dans les buts, épaulé par une ligne à quatre défenses composée de Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Le milieu voit la présence de Leandro Paredes en sentinelle devant la défense, accompagnée de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández, formant un bloc capable de distribuer le jeu vers l’avant.

Chez les remplaçants argentins figurent notamment Juan Musso, Gerónimo Rulli et Lautaro Martínez, apportant de la profondeur et une option offensive supplémentaire. Chez la Suisse, Gregor Kobel gardera les cages, tandis que la défense alignera Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler joueront un rôle pivot devant la défense, avec Fabian Rieder, Djibril Sow et Dan Ndoye occupant les zones plus avancées pour alimenter l’attaque.

Le choix de Murat Yakin de positionner Breel Embolo en attaquant référent prouve la volonté suisse de prendre des initiatives offensives tout en conservant une organisation compacte. Quelques absences sont à noter côté suisse, avec Luca Jaquez et Michel Aebischer forfaits pour cause de contusions musculaires.

Lecture du onze de Argentine

L’Argentine présente une formation en 4-1-3-2, favorisant la solidité défensive au milieu avec Leandro Paredes, pivot devant la défense, et une créativité offensive partagée entre Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Rodrigo De Paul. La défense est portée par le duo central composé de Cristian Romero et Lisandro Martínez, tous deux reconnus pour leur agressivité et leur anticipation.

Offensivement, Lionel Messi reste le maître à jouer, accompagné en pointe par Julián Alvarez, qui apporte technique et mobilité. Les latéraux Nahuel Molina et Nicolás Tagliafico auront un rôle important dans l’animation des couloirs. Le sélectionneur Lionel Scaloni semble privilégier un équilibre entre expérience et jeunesse dans ce onze.

Lecture du onze de Suisse

La Suisse s’aligne en 4-2-3-1, un système classique qui assure une bonne couverture défensive équilibrée par une présence renforcée au milieu de terrain. Granit Xhaka et Remo Freuler assureront la récupération tandis que Fabian Rieder, Djibril Sow et Dan Ndoye seront chargés d’alimenter Breel Embolo, seul en pointe.

La défense suisse repose sur la complémentarité de Nico Elvedi et Manuel Akanji dans l’axe, avec Ricardo Rodríguez et Denis Zakaria sur les côtés. Malgré l’absence de Luca Jaquez, le groupe conserve une assise solide. Murat Yakin mise sur une structure claire qui combine défense rigoureuse et contre-attaques rapides via ses ailiers.

Le départ de ce quart de finale promet un affrontement tactique rigoureux, où chaque sélection misera sur ses forces pour franchir une étape cruciale du Mondial 2026.

Les onze de départ

Argentine Système 4-1-3-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 3 Nicolás Tagliafico Défenseur 5 Leandro Paredes Milieu 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 9 Julián Alvarez Attaquant Remplaçants 15 1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

2 Marcos Senesi

4 Gonzalo Montiel

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López

22 Lautaro Martínez Suisse Système 4-2-3-1 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 8 Remo Freuler Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 22 Fabian Rieder Milieu 15 Djibril Sow Milieu 11 Dan Ndoye Milieu 7 Breel Embolo Attaquant Remplaçants 14 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

25 Luca Jaquez

2 Miro Muheim

3 Silvan Widmer

14 Ardon Jashari

20 Michel Aebischer

16 Christian Fassnacht

17 Rubén Vargas

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni

26 Cédric Itten

Argentine A venir 02:00 Arrowhead Stadium Suisse Suisse Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.