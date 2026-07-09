Mondial 2026 : France et Maroc en quarts au Gillette Stadium pour une bataille stratégique

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose la France au Maroc le 9 juillet à 21h00 GMT+1 au Gillette Stadium de Boston. Ce match marque une étape cruciale avec à la clé une place en demi-finale, un enjeu majeur pour ces deux nations fortes du football international.

Finaliste de l’édition 2022, la France entend capitaliser sur son effectif solide et expérimenté pour viser le sacre mondial. Le Maroc, quart de finaliste historique en 2022, poursuit son parcours ambitieux, soutenu par une génération montante encadrée par des cadres confirmés. Les deux équipes ont montré une grande maîtrise lors des phases précédentes et postulent pour franchir un nouveau palier.

L’affrontement mettra en lumière des confrontations individuelles clés, notamment au milieu de terrain et en attaque, où la créativité et la technique seront déterminantes. Ce choc d’équipes au style distinct – un football offensif chez les Bleus, une rigueur défensive et vélocité en contre chez les Lions de l’Atlas – offre un spectacle attendu par les passionnés.

Le sélectionneur français Didier Deschamps aligne un dispositif en 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe, épaulé par des meneurs de jeu comme Ousmane Dembélé et Michael Olise. Côté marocain, Mohamed Ouahbi mise sur une organisation similaire, solide en défense, avec Brahim Díaz en soutien offensif. La rencontre permettra de mesurer l’équilibre entre créativité offensive et robustesse défensive des deux équipes.

Zoom sur France

Didier Deschamps a opté pour un schéma tactique en 4-2-3-1, renforçant le milieu avec Manu Koné et Adrien Rabiot chargés d’assurer la transition entre défense et attaque. En défense, la charnière centrale Dayot Upamecano – Jules Koundé et les latéraux William Saliba à gauche et Lucas Digne à droite offriront une assise solide. Dans les buts, Mike Maignan assurera la dernière ligne de défense.

Offensivement, les Bleus comptent sur l’élite avec Kylian Mbappé en pointe, épaulé par Ousmane Dembélé côté droit et Michael Olise au centre du trio offensif, tandis que Désiré Doué apportera du dynamisme à gauche. Ce dispositif favorise la créativité et la rapidité dans les offensives. L’expérience d’Adrien Rabiot et la fraîcheur de Manu Koné doivent garantir un équilibre entre agressivité et maîtrise.

Zoom sur Maroc

Le Maroc présentera également une formation en 4-2-3-1, avec Yassine Bounou dans les buts, garant d’une stabilité essentielle. La défense s’appuie sur Achraf Hakimi en latéral droit, Issa Diop et Noussair Mazraoui en défense centrale, et Anass Salah-Eddine à gauche. Cette ligne défensive combine expérience et relance rapide.

Au milieu, Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui ont pour mission de protéger la défense tout en initiant les phases offensives. Le trio offensif composé de Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss soutient l’attaquant Brahim Díaz. Le Maroc mise sur une organisation tactique disciplinée favorisant les transitions rapides et la solidité dans l’entrejeu pour contrer les forces françaises.

France A venir 21:00 Gillette Stadium Maroc Maroc

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