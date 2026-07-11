Mondial 2026 : Norvège en 4-3-3 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au Hard Rock Stadium

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre se jouera le 11 juillet 2026 au Hard Rock Stadium de Miami, coup d’envoi à 22h00 heure locale (GMT+1). Ce duel oppose le 4-3-3 norvégien au 4-2-3-1 des Anglais, avec des joueurs clés dans chaque équipe appelés à faire la différence dans cette rencontre cruciale.
Les deux sélections ont opté pour des formations clairement définies, qui reflètent leur philosophie de jeu. La Norvège s’appuie sur un milieu en triplette pour soutenir l’attaque emmenée par Erling Haaland, tandis que l’Angleterre privilégie une double sentinelle pour solidifier le milieu avec Declan Rice et Elliot Anderson, associés à une ligne offensive menée par Harry Kane.
Les compositions officielles confirment les présences de nombreux cadres – côté norvégien, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth sont alignés aux côtés de Haaland dans un système offensif; côté anglais, Jude Bellingham prend place devant la défense avec Jordan Pickford dans les buts, tandis que Nico O’Reilly complète la défense à quatre.
Sur le banc, la Norvège pourra compter sur plusieurs remplaçants pour ajuster son dispositif, même si Marcus Pedersen est absent pour un motif de santé. L’Angleterre doit composer sans Jordan Henderson et l’ailier suspendu J. Quansah, ce qui impacte ses options au milieu et en attaque.
Lecture du onze de Norvège
La Norvège évoluera en 4-3-3 sous la direction de Stale Solbakken. Le gardien Ørjan Nyland est titulaire. La défense est composée de Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Le milieu à trois intègre Sander Berge, Patrick Berg et Martin Ødegaard, ce dernier avec un profil créatif clé pour alimenter le trio offensif.
En attaque, Alexander Sørloth et Andreas Schjelderup soutiennent l’attaquant de pointe Erling Haaland. Cette structure privilégie la largeur et l’intensité en possession, avec un appui conséquent des milieux pour compenser en phase défensive. Les remplaçants comprennent notamment Leo Østigård et Kristian Thorstvedt, offrant une marge de manœuvre tactique.
Lecture du onze de Angleterre
Thomas Tuchel a choisi un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. La défense est alignée avec Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi et Nico O’Reilly. Au milieu, Declan Rice est associé à Elliot Anderson pour stabiliser la base, pendant que Jude Bellingham occupe un rôle plus avancé dans le secteur central.
Le trio offensif qui soutient Harry Kane regroupe Anthony Gordon et Noni Madueke sur les ailes. Cette disposition offre équilibre entre protection défensive et prises d’initiatives offensives rapides. Les absences de Jordan Henderson et J. Quansah limitent la profondeur, mais des joueurs expérimentés comme Reece James restent sur le banc.
Les onze de départ Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
21
Andreas Schjelderup
Attaquant
Remplaçants 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
14
Fredrik Aursnes
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
23
Jens Petter Hauge
11
Jørgen Strand Larsen
20
Antonio Nusa
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
12
Trevoh Chalobah
15
Dan Burn
24
Reece James
25
Djed Spence
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
21
Eberechi Eze
7
Bukayo Saka
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
22
Ivan Toney
Norvège
A venir
22:00
Hard Rock Stadium Angleterre
11/07/2026 22:00
·
Quarts de finale
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Calendrier Quarts de finale
Voir la fiche du match France - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
60' ⚽ But - K. Mbappe (passe D. Doue) France, 60e 62' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) Maroc, 62e 62' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace S. Rahimi) Maroc, 62e 63' Carton jaune - I. Diop Maroc, 63e 66' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 66e 71' ↑↓ Remplacement - M. Kone (remplace W. Zaire-Emery) France, 71e 74' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine) Maroc, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace Z. El Ouahdi) Maroc, 74e 77' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) France, 77e 77' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace B. Barcola) France, 77e 85' ↑↓ Remplacement - C. Talbi (remplace A. Sbai) Maroc, 85e 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) France, 87e
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
2
Malo Gusto
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
13
N'Golo Kanté
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
26
Anass Salah-Eddine
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
7
Chemsdine Talbi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Attaquant
Remplaçants 15
4
Sofyan Amrabat
9
Soufiane Rahimi
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
18
Chadi Riad
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
11
Ismael Saibari
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 8 / Maroc 1 Tirs : France 21 / Maroc 5 Possession : France 48% / Maroc 52% Corners : France 5 / Maroc 5 Fautes : France 10 / Maroc 12 Cartons jaunes : France 0 / Maroc 1 Passes : France 481 / Maroc 521 Precision des passes : France 89% / Maroc 86% xG : France 3.10 / Maroc 0.13
Joueurs clés
Kylian Mbappé (France) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ousmane Dembélé (France) : note 8.6, 1 but(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7.6, 6 arret(s) Désiré Doué (France) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Michael Olise (France) : note 7.5 Dayot Upamecano (France) : note 7.3 Mike Maignan (France) : note 6.7, 1 arret(s) Manu Koné (France) : note 7.2
Absences et blessures
I. Saibari : Maroc · Missing Fixture · Hamstring Injury
Les précédents duels
09/07/2026 France 2-0 Maroc (World Cup) 14/12/2022 France 2-0 Maroc (World Cup)
09/07
Quarts de finale
France
Termine
2-0
Gillette Stadium Maroc
Voir la fiche du match Espagne - Belgique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
30' ⚽ But - F. Ruiz Espagne, 30e 41' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe T. Castagne) Belgique, 41e 43' Carton jaune - P. Cubarsi Espagne, 43e 55' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) Espagne, 55e 55' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace Pedri) Espagne, 55e 60' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Witsel) Belgique, 60e 60' ↑↓ Remplacement - H. Vanaken (remplace R. Lukaku) Belgique, 60e 61' ↑↓ Remplacement - M. De Cuyper (remplace J. Seys) Belgique, 61e 71' ↑↓ Remplacement - T. Courtois (remplace S. Lammens) Belgique, 71e 79' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace N. Williams) Espagne, 79e 85' Carton jaune - K. De Bruyne Belgique, 85e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Saelemaekers) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) Espagne, 86e 88' ⚽ But - M. Merino Espagne, 88e 90+3' Carton jaune - A. Laporte Espagne, 90+3e 90+5' Carton jaune - A. Witsel Belgique, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
12
Pedro Porro
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
16
Rodri
Milieu
8
Fabián Ruiz
Milieu
19
Lamine Yamal
Milieu
10
Dani Olmo
Milieu
15
Alex Baena
Milieu
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
2
Marc Pubill
4
Eric García
5
Marcos Llorente
3
Alejandro Grimaldo
6
Mikel Merino
9
Pablo Gavi
18
Martín Zubimendi
20
Pedri
17
Nico Williams
7
Ferran Torres
11
Yéremy Pino
25
Víctor Muñoz
26
Borja Iglesias
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
20
Hans Vanaken
Milieu
23
Nicolas Raskin
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 12
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
3
Arthur Theate
15
Thomas Meunier
16
Koni De Winter
18
Joaquin Seys
19
Diego Moreira
22
Alexis Saelemaekers
14
Dodi Lukebakio
6
Axel Witsel
9
Romelu Lukaku
26
Matías Fernández-Pardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 5 / Belgique 2 Tirs : Espagne 13 / Belgique 4 Possession : Espagne 67% / Belgique 33% Corners : Espagne 5 / Belgique 1 Fautes : Espagne 9 / Belgique 11 Cartons jaunes : Espagne 1 / Belgique 0 Passes : Espagne 508 / Belgique 242 Precision des passes : Espagne 90% / Belgique 79% xG : Espagne 1.32 / Belgique 0.34
Joueurs clés
Fabián Ruiz (Espagne) : note 7.3, 1 but(s) Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.3, 1 but(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.9, 4 arret(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 7.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 7.2 Pau Cubarsí (Espagne) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Unai Simón (Espagne) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
A. Onana : Belgique · Missing Fixture · Cruciate Ligament Rupture
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
10/07
Quarts de finale
Espagne
Termine
2-1
SoFi Stadium Belgique
Voir la fiche du match Norvège - Angleterre
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
21
Andreas Schjelderup
Attaquant
Remplaçants 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
14
Fredrik Aursnes
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
23
Jens Petter Hauge
11
Jørgen Strand Larsen
20
Antonio Nusa
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
12
Trevoh Chalobah
15
Dan Burn
24
Reece James
25
Djed Spence
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
21
Eberechi Eze
7
Bukayo Saka
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
22
Ivan Toney
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
M. Pedersen : Norvège · Missing Fixture · Cold J. Henderson : Angleterre · Missing Fixture · Wirst Injury J. Quansah : Angleterre · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
11/07
Quarts de finale
Norvège
A venir
22:00
Hard Rock Stadium Angleterre
Voir la fiche du match Argentine - Suisse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
12/07
Quarts de finale
Argentine
A venir
02:00
Arrowhead Stadium Suisse
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