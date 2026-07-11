Nigeria : le salaire minimum des soldats porté à 100 000 nairas par mois soit 42 000 FCFA

Le gouvernement nigérian a relevé le salaire minimum mensuel des soldats à 100 000 nairas, contre 49 000 nairas auparavant. L’annonce a été faite par le ministre de la Défense, Christopher Musa, qui reconnaît toutefois que les moyens alloués à l’armée restent insuffisants.

Les soldats nigérians touchent désormais un salaire minimum mensuel de 100 000 nairas, soit environ 41 700 FCFA au taux indicatif actuel. L’information a été confirmée par le ministre de la Défense, Christopher Musa, lors d’une interview accordée à News Central, selon plusieurs médias nigérians, dont Punch, The Guardian Nigeria et Vanguard.

D’après le ministre, cette revalorisation s’inscrit dans une revue récente du bien-être des militaires par le gouvernement fédéral. Le salaire minimum des soldats passe ainsi de 49 000 à 100 000 nairas par mois. « Un soldat touchait 49 000 nairas par mois. […] maintenant, il touche 100 000 nairas », a déclaré Christopher Musa, cité par Punch.

Cette hausse représente un peu plus du double du précédent niveau de rémunération. Elle intervient dans un contexte de fortes critiques sur les conditions de vie des militaires nigérians, engagés sur plusieurs fronts sécuritaires, notamment contre les groupes armés, les bandes criminelles et les réseaux de ravisseurs.

Une amélioration, mais un budget jugé insuffisant

Malgré cette revalorisation, Christopher Musa estime que les moyens disponibles restent en dessous des besoins réels de l’armée. Interrogé sur le niveau du budget de la défense, il a répondu : « Ce n’est pas suffisant », selon les propos rapportés par The Guardian Nigeria.

Le ministre a ainsi reconnu que l’amélioration des salaires ne règle pas à elle seule la question du financement de l’appareil militaire. Selon lui, les forces armées ont encore besoin de ressources supplémentaires pour répondre aux défis opérationnels et améliorer durablement les conditions de travail des soldats.

La déclaration intervient aussi après une polémique liée aux conditions d’alimentation des militaires. Christopher Musa a rejeté les accusations de mauvaise prise en charge des soldats, affirmant que certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux auraient été mises en scène. Vanguard rapporte que le ministre a notamment mis en cause l’activiste Justice Crack, arrêté après la publication de vidéos dénonçant les conditions de vie de militaires.

Justice Crack a contesté ces accusations. Dans une réaction rapportée par Punch, il a nié avoir demandé à des soldats de retirer de la viande ou d’autres éléments de leurs repas pour donner l’impression que les conditions d’alimentation étaient mauvaises. Il affirme avoir seulement voulu attirer l’attention sur le bien-être des personnels de sécurité.

La hausse salariale annoncée par le ministre apparaît donc comme une réponse partielle à un malaise plus large au sein de l’armée nigériane. Elle améliore le revenu de base des soldats, mais ne met pas fin aux débats sur les conditions de service, l’équipement, l’alimentation et le financement global des forces armées.

Au taux indicatif publié par Xe, 1 naira vaut environ 0,417 franc CFA. Sur cette base, le nouveau salaire minimum de 100 000 nairas correspond à environ 41 700 FCFA par mois.