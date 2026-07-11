Assemblée nationale: quatre dossiers examinés et vidés par les députés

Réunis en séance plénière vendredi 10 juillet 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les députés de l’Assemblée nationale ont adopté quatre dossiers majeurs inscrits à l’ordre du jour, portant sur des réformes institutionnelles, administratives et financières profondes pour le pays.

​La première décision d’envergure concerne la modification de la loi organique sur le Conseil économique et social (CES). Cette réforme introduit une restructuration notable du paysage institutionnel béninois en intégrant désormais les missions du Médiateur de la République au sein même du CES. Ces nouvelles attributions seront placées sous la responsabilité directe du premier vice-président de l’institution, tandis que l’administration actuelle du Conseil reste inchangée.

​Dans la foulée, l’hémicycle a validé une révision de la loi portant création des ordres nationaux du Bénin. Ce texte poursuit un double objectif, à la fois économique et corporatiste : il vise d’une part à réduire les coûts de fabrication des distinctions honorifiques, et d’autre part à promouvoir une meilleure harmonisation entre les différentes branches de l’artisanat national.

​Le débat parlementaire a également pris une tournure hautement politique avec l’adoption d’une proposition de loi modifiant le Code électoral. Cette réforme majeure entraîne la suppression provisoire de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Cette mise en veille de l’organe électoral s’inscrit dans l’attente de la mise en place d’une toute nouvelle architecture institutionnelle, dont les modalités précises de transition seront fixées ultérieurement par décret en Conseil des ministres.

​Enfin, la plénière s’est clôturée sur le volet culturel et financier. Les députés ont officiellement autorisé la ratification de la convention de crédit conclue entre le Bénin et l’Agence française de développement (AFD). Cet accord de financement permettra de lancer concrètement le projet de construction du Musée d’art contemporain de Cotonou.