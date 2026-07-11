Mise en veilleuse de la Céna: le député Augustin Ahouanvoébla rassure sur l’avenir du personnel de l’institution

Face aux inquiétudes légitimes suscitées par l’annonce de la mise en veilleuse provisoire de la Commission électorale nationale autonome (CENA), l’initiateur de la réforme tape du poing sur la table pour apaiser les esprits.

Le député Augustin Ahouanvoébla, qui porte ce texte au nom de la majorité parlementaire, appelle l’opinion publique et les acteurs politiques à la sérénité la plus totale. Il assure avec fermeté que l’Assemblée nationale conduit ce processus de restructuration avec une vigilance et une responsabilité de tous les instants afin de garantir une transition parfaitement fluide, affirmant sans détour qu’il n’y a absolument pas péril en la demeure.

​Le parlementaire s’est montré particulièrement prévenant envers les premiers concernés par ce grand bouleversement institutionnel. Il a ainsi tenu à envoyer un message rassurant aux membres du Conseil électoral ainsi qu’à l’ensemble du personnel administratif quant à la préservation de leur avenir professionnel. Selon les précisions apportées par l’élu de la nation, les agents de l’État actuellement en détachement au sein de l’organe électoral regagneront tout simplement leurs administrations d’origine.

Pour ce qui est des agents contractuels directement recrutés par la CENA, un dispositif spécifique sera mis en place par le gouvernement pour assurer leur reclassement efficace, permettant à la fois d’éviter des vagues de licenciements et de capitaliser sur les précieuses compétences acquises au fil des ans.

​Dans la vision défendue par Augustin Ahouanvoébla, cette décision politique majeure ne constitue pas un saut dans le vide, mais jette plutôt les bases d’une toute nouvelle architecture de l’administration électorale béninoise. Ce futur cadre institutionnel sera co-construit et élaboré conjointement par l’exécutif et le Parlement dans les mois à venir.

Le député soutient que cette réorganisation profonde poursuit le double objectif de moderniser durablement les institutions électorales du Bénin tout en érigeant un bouclier social pour garantir la protection rigoureuse de tous les travailleurs touchés par cette transition.