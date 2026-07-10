Mondial 2026 : Espagne et Belgique se retrouvent en quart au SoFi Stadium avec Yamal et Lukaku en vedettes

L’Espagne affronte la Belgique le 10 juillet 2026 lors des quarts de finale de la Coupe du Monde au SoFi Stadium de Los Angeles. Le coup d’envoi est programmé à 20h00 heure locale GMT+1. Ce match promet une confrontation entre une défense espagnole très solide et une attaque belge prolifique.

L’Espagne arrive à ce stade après une victoire 1-0 contre le Portugal en huitièmes. Invaincus dans la compétition, les Espagnols affichent un bilan remarquable avec cinq victoires et un nul, n’ayant encaissé qu’un seul but en six rencontres. Ils privilégient une possession de balle importante et un bloc défensif organisé autour du sélectionneur Luis de la Fuente.

De leur côté, les Belges dirigés par Rudi Garcia viennent d’imposer un large 4-1 face aux États-Unis. Leur attaque a inscrit 17 buts en six matchs, portée notamment par Romelu Lukaku et Charles De Ketelaere, éléments majeurs du jeu offensif belge. Cependant, le milieu Amadou Onana est absent pour blessure, ce qui pourrait affecter l’équilibre de l’équipe.

Ce quart de finale est déterminant pour la suite de la compétition puisque le vainqueur décroche sa place en demi-finale du Mondial 2026. Les deux équipes disposent d’atouts complémentaires, l’Espagne misant sur sa rigueur défensive et la Belgique sur sa capacité à exploiter rapidement les espaces en contre-attaque.

Zoom sur Espagne

Sous la houlette de Luis de la Fuente, l’Espagne s’appuie sur une défense robuste et une forte maîtrise du ballon. Lamine Yamal s’affirme comme un joueur clé sur le front de l’attaque, apportant vitesse et créativité. La formation espagnole se distingue par sa discipline tactique et son contrôle du rythme du jeu. Leur solidité défensive, preuve d’une organisation aboutie, sera un facteur décisif face à l’efficacité offensive belge.

Zoom sur Belgique

La Belgique présente un style de jeu résolument offensif orchestré par Rudi Garcia. Romelu Lukaku est le pilier de l’attaque, soutenu par Charles De Ketelaere qui brille par sa capacité à créer des occasions. Malgré l’absence d’Amadou Onana au milieu, la Belgique conserve une force de frappe importante et cherche à exploiter les moindres failles adverses grâce à une offensive rapide et incisive. Leur performance lors du huitième de finale témoigne de leur potentiel à marquer en nombre.

Espagne A venir 20:00 SoFi Stadium Belgique Belgique

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