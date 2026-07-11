Taylor Swift fraîchement mariée à Travis Kelce affiche son alliance XXL

Taylor Swift et Travis Kelce se sont unis lors d’une cérémonie privée organisée au Madison Square Garden, à New York, entourés d’artistes de renom et placée sous haute sécurité, a indiqué la communication liée à l’événement. Les téléphones et appareils photo étaient interdits et les invités ont été contraints de signer des accords de confidentialité.

La chanteuse, dont la vie sentimentale a été longuement médiatisée au fil de relations passées, a vu sa rencontre avec l’athlète se concrétiser après une présentation organisée par des amis communs. Lors du podcast New Heights, Taylor Swift a relaté cette première rencontre, se remémorant qu’elle s’était dit : « Si ce type n’est pas complètement fou, ce qui reste à voir, ça correspond aux histoires que je rêve de vivre que je décris dans mes chansons depuis que je suis adolescente ».

Les origines de leur relation ont été évoquées à partir du début du Eras Tour de la chanteuse : Travis Kelce avait fabriqué un bracelet d’amitié qu’il n’avait pas pu lui remettre sur le moment, et l’entourage du couple a ensuite facilité leur rencontre. Moins d’un an après leurs fiançailles, le couple a célébré son mariage dans la salle emblématique de Manhattan.

Une cérémonie au Madison Square Garden, artistes invités et dispositif policier

La célébration au Madison Square Garden a réuni plusieurs figures de la musique. Parmi les artistes qui ont animé la cérémonie figuraient Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara et Fergie, selon le récit de la soirée. Une tombola a été organisée pendant l’événement, proposant notamment comme lot la même voiture que celle utilisée lors du premier rendez-vous du couple.

Pour garantir le déroulement de la fête, des dizaines d’agents de police new-yorkais ont été mobilisés pour sécuriser les abords de la salle et réguler la circulation. À l’issue des festivités, Taylor Swift aurait versé près de 160 000 dollars aux services municipaux pour couvrir des frais liés à cette mission de sécurité et remercier les autorités pour leur intervention.

La décision d’interdire téléphones et appareils photo visait à préserver l’intimité des présents : tous les invités ont été tenus de signer des accords de confidentialité afin d’empêcher la diffusion d’images ou de détails en dehors du cercle restreint autorisé à partager des informations.

Quelques heures après le mariage, le couple a été aperçu à un autre mariage ; une vidéo diffusée sur les réseaux a permis d’apercevoir la bague de Taylor Swift, entièrement sertie de diamants, portée à son doigt même filmée de loin. Cette première visibilité publique du bijou a suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

Des internautes ont commenté la mise en avant du diamant en ligne, estimant notamment qu’il représentait un symbole fort pour la chanteuse. Un post relayé sur X a évoqué la première apparition publique du couple depuis les noces au MSG et la présence visible de la bague sur la main de Taylor Swift.