Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : la Norvège et l’Angleterre dos à dos à la pause (1-1)

Norvège – Angleterre a atteint la pause au Mondial 2026, la Norvège et l'Angleterre sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Norvège VS Angleterre, le 11/07/2026 22:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Norvège a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 5 tirs contre 3 pour l'Angleterre. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 3 pour la Norvège et 1 pour l'Angleterre. Les xG restent proches, avec 0.34 pour la Norvège et 0.19 pour l'Angleterre.

Les faits de la première période

  • But – A. Schjelderup (passe M. Odegaard) (Norvège, 36e)

Un équilibre encore fragile

la Norvège et l'Angleterre repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Norvège
Mi-temps Hard Rock Stadium
Angleterre
11/07/2026 22:00 Quarts de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 36'But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard)Norvège, 36e
  2. 45+2'But - J. Bellingham (passe A. Gordon)Angleterre, 45+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norvège 3 / Angleterre 1
  • Tirs : Norvège 5 / Angleterre 3
  • Possession : Norvège 33% / Angleterre 67%
  • Corners : Norvège 0 / Angleterre 2
  • Fautes : Norvège 5 / Angleterre 3
  • Passes : Norvège 173 / Angleterre 349
  • Precision des passes : Norvège 84% / Angleterre 95%
  • xG : Norvège 0.34 / Angleterre 0.19
Calendrier Quarts de finale
Voir le Calendrier Complet
Quarts de finale
France
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Quarts de finale
Espagne
Termine SoFi Stadium
Belgique
Resume final
Quarts de finale
Norvège
Mi-temps Hard Rock Stadium
Angleterre
Résumé à la pause
Quarts de finale
Argentine
A venir Arrowhead Stadium
Suisse
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
22:54 Football : Mondial 2026 : la Norvège et l’Angleterre dos à dos à la pause (1-1)
21:32 Football : Mondial 2026 : Norvège en 4-3-3 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au Hard Rock Stadium
22:54 Mondial 2026 : la Norvège et l’Angleterre dos à dos à la pause (1-1)