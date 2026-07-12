Mondial 2026 : l’Argentine mène face à la Suisse à la pause (1-0)

L’Argentine mène 1-0 face à la Suisse à l’issue de la première mi-temps du quart de finale du Mondial 2026, disputé au Arrowhead Stadium. Alexis Mac Allister a inscrit l’unique but à la 10e minute, suite à une passe décisive de Lionel Messi. Cette avance précoce confère un avantage crucial à La Albiceleste dans ce duel couperet.

Le contexte de cette rencontre à élimination directe intensifie l’enjeu – l’Argentine, menée par Lionel Scaloni, tente de confirmer sa bonne campagne, tandis que la Suisse, sous la houlette de Murat Yakin, cherche à renverser la tendance malgré la pression d’un score défavorable.

Durant ces 45 premières minutes, l’Argentine a globalement contenu les initiatives suisses, avec une possession de balle moindre (42 %) mais une efficacité offensive témoignée par la qualité des occasions créées. De son côté, la Suisse a dominé le ballon (58 %), mais n’a pas réussi à se montrer dangereuse, la défense argentine restant solide.

La mi-temps est également marquée par un carton jaune reçu par Breel Embolo à la 44e minute, une sanction qui pourrait limiter la combativité offensive de la Suisse en seconde période. Emiliano Martínez, gardien argentin, s’est montré vigilant avec au moins un arrêt décisif, préservant le score.

Les statistiques à la pause montrent une répartition équilibrée des tirs, avec trois tentatives de chaque côté, mais seuls les Argentins sont parvenus à cadrer efficacement et à convertir une occasion importante.

Argentine – une formation classique avec Mac Allister et Messi à l’offensive

Les Argentins évoluent dans un 4-1-3-2, dirigé par Lionel Scaloni. Le buteur Alexis Mac Allister évolue au sein du trio offensif accompagné par Lionel Messi et Julián Alvarez. La solidité défensive s’appuie sur une charnière centrale composée de Cristian Romero et Lisandro Martínez, épaulés par Nahuel Molina et Nicolás Tagliafico sur les flancs. Le milieu Leandro Paredes joue le rôle de sentinelle, soutenu par Rodrigo De Paul et Enzo Fernández.

Suisse – un système en 4-2-3-1 contraint par le carton

Murat Yakin aligne ses joueurs en 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages. La défense est assurée par Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Denis Zakaria. Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler tentent de stabiliser le jeu tandis que Breel Embolo occupe l’avant du dispositif. Le carton jaune reçu par Embolo pourrait perturber l’approche offensive suisse en seconde période.

Argentine Mi-temps 1-0 Arrowhead Stadium Suisse Suisse Fil du match 10' ⚽ But - A. Mac Allister (passe L. Messi) 44' Carton jaune - B. Embolo Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 1 / Suisse 1

: Argentine 1 / Suisse 1 Tirs : Argentine 3 / Suisse 3

: Argentine 3 / Suisse 3 Possession : Argentine 42% / Suisse 58%

: Argentine 42% / Suisse 58% Corners : Argentine 2 / Suisse 1

: Argentine 2 / Suisse 1 Fautes : Argentine 7 / Suisse 12

: Argentine 7 / Suisse 12 Cartons jaunes : Argentine 0 / Suisse 1

: Argentine 0 / Suisse 1 Passes : Argentine 181 / Suisse 244

: Argentine 181 / Suisse 244 Precision des passes : Argentine 83% / Suisse 89%

: Argentine 83% / Suisse 89% xG : Argentine 0.32 / Suisse 0.06