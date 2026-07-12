Mondial 2026 : l’Argentine de Messi affronte la Suisse au Arrowhead Stadium en quarts de finale

Le 12 juillet 2026 à 02h00 GMT+1, l’Argentine et la Suisse se retrouvent au Arrowhead Stadium de Kansas City pour un choc des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel oppose le tenant du titre à une formation suisse ambitieuse, cherchant à franchir un cap historique en compétition mondiale.

L’Argentine, sacrée championne du monde en 2022, s’est imposée durant les qualifications sud-américaines, collectionnant 38 points en 18 matches, avec une avance confortable sur ses poursuivants. De son côté, la Suisse confirme sa progression constante, atteignant les huitièmes de finale lors des trois dernières éditions et visant désormais les demi-finales, une première depuis 1954.

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni mise sur une équipe équilibrée avec un jeu offensif basé sur la possession et les transitions rapides, s’appuyant notamment sur la créativité et le leadership de Lionel Messi, qui dispute sa sixième Coupe du Monde. La Suisse, dirigée par Murat Yakin, adopte un schéma défensif rigoureux où la rapidité en contre-attaque est primordiale, avec des cadres expérimentés comme Granit Xhaka et Ricardo Rodríguez.

Ce match promet un affrontement tactique intense entre une Argentine offensive et une Suisse disciplinée, avec pour enjeu la qualification pour les demi-finales et la chance pour l’Albiceleste de défendre son titre mondial. Le Arrowhead Stadium servira de théâtre à cette confrontation où chaque détail comptera.

Zoom sur Argentine

Le sélectionneur Lionel Scaloni aligne un 4-1-3-2 articulé autour d’une ligne défensive solide avec Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Le milieu de terrain est ancré par Leandro Paredes en sentinelle, épaulé par Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández pour relancer le jeu et alimenter l’attaque. En pointe, Lionel Messi et Julián Álvarez composent un duo offensif complémentaire, combinant expérience et dynamisme.

Cette formation vise à allier maîtrise du ballon et profondeur dans les attaques, avec Messi à la baguette pour créer des opportunités décisives. Leandro Paredes joue un rôle clé dans la récupération et la distribution, tandis que la défense argentine veille à être solide face aux contre-attaques suisses.

Zoom sur Suisse

Murat Yakin opte pour un 4-2-3-1 classique, mettant en avant la stabilité défensive avec Gregor Kobel en gardien et une défense expérimentée composée de Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Remo Freuler et Granit Xhaka, capitaine et leader, assurent une double récupération et une relance efficace.

Plus haut sur le terrain, Fabian Rieder, Djibril Sow et Dan Ndoye forment une ligne offensive chargée de soutenir l’avant-centre Breel Embolo. Ce dispositif privilégie la solidité et la rapidité des transitions, cherchant à exploiter les espaces laissés par l’Argentine tout en maintenant une organisation compacte pour contenir Messi et ses partenaires.

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