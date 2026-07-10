Mondial 2026 : l’Espagne et la Belgique dos à dos à la pause (1-1)

Au terme des 45 premières minutes de ce quart de finale au SoFi Stadium, l’Espagne et la Belgique sont à égalité 1-1. Fabián Ruiz a ouvert le score pour l’Espagne à la 30e minute, avant que Charles De Ketelaere ne réponde pour la Belgique sur une passe de Timothy Castagne à la 41e. Un carton jaune a été distribué à Pau Cubarsí de l’Espagne à la 43e minute.

Ce match, disputé dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, oppose deux formations en 4-2-3-1 sous la direction de leurs sélectionneurs respectifs Luis de la Fuente pour l’Espagne et Rudi Garcia pour la Belgique. L’équipe espagnole domine légèrement la possession avec 64% contre 36% pour les Belges, tout en effectuant un nombre nettement supérieur de passes (223 contre 127) avec une précision qui atteint 89%.

Sur le plan offensif, l’Espagne s’est montré plus active avec cinq tirs au but, dont deux cadrés, comparé à un seul tir total côté belge, qui n’a toutefois pas été cadré. Fabián Ruiz s’est particulièrement illustré en marquant le seul but espagnol tout en participant activement à la création offensive.

La Belgique, malgré un temps de possession réduit, a su répondre efficacement par l’intermédiaire de De Ketelaere, suite à une action initiée par Castagne. Le gardien belge Thibaut Courtois a déjà réalisé une parade importante, alors que son homologue espagnol Unai Simón n’a pas encore été sollicité.

Ce premier acte illustre la densité du duel tactique engagé, les deux équipes cherchant à imposer leur rythme. L’Espagne avec une maîtrise technique et une possession confortable tend à contrôler le jeu, tandis que la Belgique mise sur la réactivité et la précision de ses rares offensives pour revenir dans la partie.

L’Espagne en contrôle technique et offensif

Alignée en 4-2-3-1 par Luis de la Fuente, l’Espagne mise sur un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive concentrée autour de joueurs de talent comme Fabián Ruiz, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal. La ligne défensive composée de Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella s’adapte bien aux transitions rapides des Belges, tandis qu’au milieu, Rodri et Ruiz assurent la récupération et la distribution. Lamine Yamal est également impliqué dans la construction du jeu, tandis que l’attaque repose principalement sur Oyarzabal.

Belgique réactive face à l’intensité espagnole

Sous la houlette de Rudi Garcia et également en 4-2-3-1, la Belgique cherche à compenser son déficit de possession par un pressing ciblé et des actions précises. Le trio offensif avec Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Jérémy Doku cherche à créer des décalages, soutenu par Hans Vanaken et Nicolas Raskin au milieu. En défense, la charnière Mechele-Ngoy associée à Timothy Castagne et Maxim De Cuyper tente de contenir les assauts espagnols. La réussite sur penalty de De Ketelaere témoigne de l’efficacité belge à concrétiser ses opportunités malgré leur rareté.

Espagne Mi-temps 1-1 SoFi Stadium Belgique Belgique Fil du match 30' ⚽ But - F. Ruiz 41' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe T. Castagne) 43' Carton jaune - P. Cubarsi Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 2 / Belgique 0

: Espagne 2 / Belgique 0 Tirs : Espagne 5 / Belgique 1

: Espagne 5 / Belgique 1 Possession : Espagne 64% / Belgique 36%

: Espagne 64% / Belgique 36% Fautes : Espagne 3 / Belgique 5

: Espagne 3 / Belgique 5 Passes : Espagne 223 / Belgique 127

: Espagne 223 / Belgique 127 Precision des passes : Espagne 89% / Belgique 81%

: Espagne 89% / Belgique 81% xG : Espagne 0.88 / Belgique 0.04