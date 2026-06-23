Mondial 2026 : le Sénégal au bord du gouffre

Le Sénégal traverse un début de Coupe du monde 2026 bien loin des attentes. Battus par la France lors de leur entrée en lice, puis renversés par la Norvège au terme d’un match spectaculaire, les Lions de la Téranga n’ont toujours pas inscrit le moindre point dans le groupe I. Avant leur dernier match contre l’Irak, le 26 juin à Toronto, ils ne tiennent plus qu’à un mince espoir mathématique.
Le contraste est brutal. Arrivé au Mondial avec l’ambition de confirmer son rang parmi les grandes nations africaines, le Sénégal se retrouve dos au mur après seulement deux journées. Dans un groupe relevé, composé de la France, de la Norvège et de l’Irak, les Lions savaient que la marge d’erreur serait réduite. Elle est désormais presque inexistante.
Groupe I
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Norvège
2
2
0
0
7
3
4
6
France
2
2
0
0
4
1
3
6
Sénégal
2
0
0
2
3
6
-3
0
Irak
2
0
0
2
1
5
-4
0
Le premier coup est venu de la France. Le 16 juin, au MetLife Stadium de New York/New Jersey, les hommes de Pape Thiaw ont longtemps résisté avant de céder en seconde période. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 66e minute, Bradley Barcola a ensuite fait le break, avant qu’Ibrahim Mbaye ne réduise l’écart dans le temps additionnel. Mais Mbappé, encore lui, a scellé la victoire française dans les derniers instants. Score final : 3-1.
Ce revers initial pouvait encore être relativisé face à l’un des favoris de la compétition. Le deuxième, contre la Norvège, a en revanche plongé le Sénégal dans une situation critique.
Haaland et la Norvège enfoncent les Lions
Face à la Norvège, le Sénégal avait l’occasion de relancer son tournoi. Il a finalement concédé une deuxième défaite, malgré une réaction d’orgueil portée par Ismaïla Sarr. Les Norvégiens ont ouvert le score avant la pause par Marcus Pedersen, profitant d’une erreur défensive sénégalaise. Au retour des vestiaires, Erling Haaland a rapidement porté le score à 2-0, avant qu’Ismaïla Sarr ne redonne espoir aux Lions à la 53e minute.
Mais l’espoir a été de courte durée. Cinq minutes plus tard, Haaland a de nouveau frappé, inscrivant le troisième but norvégien d’une reprise puissante. Dans le temps additionnel, Sarr a signé un doublé pour ramener le Sénégal à 3-2. Trop tard pour éviter une nouvelle défaite.
Avec ce succès, la Norvège rejoint la France en tête du groupe avec six points. Les deux sélections sont déjà bien placées pour poursuivre leur route, tandis que le Sénégal et l’Irak restent bloqués à zéro point. Le dernier match entre les deux équipes, prévu le 26 juin, devient donc une finale de survie pour les Lions.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Groupe I
Norvège
A venirGillette Stadium
France
Fiche match
Sénégal - Irak
Sénégal
20:00A venir
Irak
Groupe I26/06/2026 20:00BMO Field
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
Groupe I
Sénégal
A venirBMO Field
Irak
Le Sénégal devra impérativement battre l’Irak, si possible avec un écart favorable, pour espérer terminer troisième et figurer parmi les meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale. Dans le nouveau format de la Coupe du monde à 48 équipes, cette possibilité maintient une porte entrouverte. Mais elle ne dépendra pas seulement du résultat sénégalais.
Des éternelles histoires de primes
Cette situation est d’autant plus amère que les Lions avaient abordé ce Mondial avec un statut élevé. Le Sénégal restait sur une période de forte exposition continentale, malgré les remous nés de la finale controversée de la CAN 2025 face au Maroc. L’équipe avait également affiché des ambitions importantes dans les qualifications, portée par une génération expérimentée et par plusieurs cadres encore influents.
Mais sur le terrain, les certitudes se sont effritées. Face à la France, le Sénégal a montré de bonnes séquences sans parvenir à tenir sur la durée. Contre la Norvège, les Lions ont payé cher leurs erreurs défensives et leur difficulté à contenir Erling Haaland, auteur d’un doublé décisif. Le réalisme offensif d’Ismaïla Sarr n’a pas suffi à masquer les fragilités collectives.
À ces difficultés sportives s’ajoute un contexte interne délicat. Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué des tensions autour de la sélection, notamment sur la situation contractuelle du sélectionneur Pape Thiaw, les primes et certaines conditions d’intendance. Avant le match contre la Norvège, le technicien sénégalais a toutefois cherché à calmer le jeu, assurant que la question de son contrat était réglée et que l’équipe restait concentrée sur la compétition.
Reste que le Sénégal n’a plus le droit à l’erreur. La rencontre contre l’Irak devra être abordée avec lucidité, efficacité et maîtrise émotionnelle. Une victoire ne garantirait pas automatiquement la qualification, mais une contre-performance signerait la fin prématurée d’un Mondial commencé sous de grandes attentes.
Vingt-quatre ans après l’épopée de 2002, les Lions rêvaient de réécrire une page forte de leur histoire mondiale. Pour l’heure, ils doivent surtout éviter une sortie par la petite porte. Le dernier match de groupe dira si cette Coupe du monde restera comme un simple accident de parcours ou comme l’une des grandes désillusions du football sénégalais.
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