Mondial 2026 : le Sénégal au bord du gouffre

Le Sénégal traverse un début de Coupe du monde 2026 bien loin des attentes. Battus par la France lors de leur entrée en lice, puis renversés par la Norvège au terme d’un match spectaculaire, les Lions de la Téranga n’ont toujours pas inscrit le moindre point dans le groupe I. Avant leur dernier match contre l’Irak, le 26 juin à Toronto, ils ne tiennent plus qu’à un mince espoir mathématique.

Le contraste est brutal. Arrivé au Mondial avec l’ambition de confirmer son rang parmi les grandes nations africaines, le Sénégal se retrouve dos au mur après seulement deux journées. Dans un groupe relevé, composé de la France, de la Norvège et de l’Irak, les Lions savaient que la marge d’erreur serait réduite. Elle est désormais presque inexistante.

Groupe I Equipe J G N P BP BC Diff Pts Norvège 2 2 0 0 7 3 4 6 France 2 2 0 0 4 1 3 6 Sénégal 2 0 0 2 3 6 -3 0 Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0

Le premier coup est venu de la France. Le 16 juin, au MetLife Stadium de New York/New Jersey, les hommes de Pape Thiaw ont longtemps résisté avant de céder en seconde période. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 66e minute, Bradley Barcola a ensuite fait le break, avant qu’Ibrahim Mbaye ne réduise l’écart dans le temps additionnel. Mais Mbappé, encore lui, a scellé la victoire française dans les derniers instants. Score final : 3-1.

Ce revers initial pouvait encore être relativisé face à l’un des favoris de la compétition. Le deuxième, contre la Norvège, a en revanche plongé le Sénégal dans une situation critique.

Haaland et la Norvège enfoncent les Lions

Face à la Norvège, le Sénégal avait l’occasion de relancer son tournoi. Il a finalement concédé une deuxième défaite, malgré une réaction d’orgueil portée par Ismaïla Sarr. Les Norvégiens ont ouvert le score avant la pause par Marcus Pedersen, profitant d’une erreur défensive sénégalaise. Au retour des vestiaires, Erling Haaland a rapidement porté le score à 2-0, avant qu’Ismaïla Sarr ne redonne espoir aux Lions à la 53e minute.

Mais l’espoir a été de courte durée. Cinq minutes plus tard, Haaland a de nouveau frappé, inscrivant le troisième but norvégien d’une reprise puissante. Dans le temps additionnel, Sarr a signé un doublé pour ramener le Sénégal à 3-2. Trop tard pour éviter une nouvelle défaite.

Avec ce succès, la Norvège rejoint la France en tête du groupe avec six points. Les deux sélections sont déjà bien placées pour poursuivre leur route, tandis que le Sénégal et l’Irak restent bloqués à zéro point. Le dernier match entre les deux équipes, prévu le 26 juin, devient donc une finale de survie pour les Lions.

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 1-4 1-4 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-4-2 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 20 Antonio Nusa Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

(Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9

(Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Resume final Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 1-0 1-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

24 Rayan Cherki

22 Jean-Philippe Mateta

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué Irak Système 4-1-4-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 16 Amir Al-Ammari Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 14 Zidane Iqbal Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant Remplaçants 15 9 Ali Al-Hamadi

1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

6 Munaf Younus

15 Ahmed Hasan Maknazi

26 Frans Putros

25 Mustafa Saadoon

2 Rebin Sulaka

17 Ali Jasim

20 Aimar Sher

19 Kevin Yakob

21 Marko Farji

7 Youssef Amyn

13 Ali Yousif

10 Mohanad Ali Les chiffres du match Tirs cadres : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2

: France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42%

: France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1

: France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2

: France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1

: France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213

: France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80%

: France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)

(France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2

(France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2

(Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Irak) : note 7

(Irak) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9

(France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Resume final Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 3-2 3-2 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) 43' ⚽ But - M. Pedersen 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Compositions Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 15 16 Marcus Pedersen

12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

25 Henrik Sælebakke Falchener

19 Thelo Aasgaard

22 Oscar Bobb

21 Andreas Schjelderup

18 Kristian Thorstvedt

2 Morten Thorsby

6 Patrick Berg

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 23 Mory Diaw

1 Yehvann Diouf

2 Mamadou Sarr

14 Ismail Jakobs

4 Abdoulaye Seck

24 Antoine Mendy

6 Pathé Ismaël Ciss

22 Bara Sapoko Ndiaye

13 Iliman Ndiaye

17 Pape Matar Sarr

21 Habib Diarra

20 Ibrahim Mbaye

7 Assane Diao

9 Ahmadou Bamba Dieng

12 Cherif Ndiaye Les chiffres du match Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3

: Norvège 6 / Sénégal 3 Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9

: Norvège 11 / Sénégal 9 Possession : Norvège 46% / Sénégal 54%

: Norvège 46% / Sénégal 54% Corners : Norvège 4 / Sénégal 1

: Norvège 4 / Sénégal 1 Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1

: Norvège 7 / Sénégal 1 Passes : Norvège 264 / Sénégal 307

: Norvège 264 / Sénégal 307 Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89%

: Norvège 84% / Sénégal 89% xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)

(Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s)

(Norvège) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.3, 2 arret(s)

(Norvège) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 6.2, 3 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège Termine 3-2 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak

Le Sénégal devra impérativement battre l’Irak, si possible avec un écart favorable, pour espérer terminer troisième et figurer parmi les meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale. Dans le nouveau format de la Coupe du monde à 48 équipes, cette possibilité maintient une porte entrouverte. Mais elle ne dépendra pas seulement du résultat sénégalais.

Des éternelles histoires de primes

Cette situation est d’autant plus amère que les Lions avaient abordé ce Mondial avec un statut élevé. Le Sénégal restait sur une période de forte exposition continentale, malgré les remous nés de la finale controversée de la CAN 2025 face au Maroc. L’équipe avait également affiché des ambitions importantes dans les qualifications, portée par une génération expérimentée et par plusieurs cadres encore influents.

Mais sur le terrain, les certitudes se sont effritées. Face à la France, le Sénégal a montré de bonnes séquences sans parvenir à tenir sur la durée. Contre la Norvège, les Lions ont payé cher leurs erreurs défensives et leur difficulté à contenir Erling Haaland, auteur d’un doublé décisif. Le réalisme offensif d’Ismaïla Sarr n’a pas suffi à masquer les fragilités collectives.

À ces difficultés sportives s’ajoute un contexte interne délicat. Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué des tensions autour de la sélection, notamment sur la situation contractuelle du sélectionneur Pape Thiaw, les primes et certaines conditions d’intendance. Avant le match contre la Norvège, le technicien sénégalais a toutefois cherché à calmer le jeu, assurant que la question de son contrat était réglée et que l’équipe restait concentrée sur la compétition.

Reste que le Sénégal n’a plus le droit à l’erreur. La rencontre contre l’Irak devra être abordée avec lucidité, efficacité et maîtrise émotionnelle. Une victoire ne garantirait pas automatiquement la qualification, mais une contre-performance signerait la fin prématurée d’un Mondial commencé sous de grandes attentes.

Vingt-quatre ans après l’épopée de 2002, les Lions rêvaient de réécrire une page forte de leur histoire mondiale. Pour l’heure, ils doivent surtout éviter une sortie par la petite porte. Le dernier match de groupe dira si cette Coupe du monde restera comme un simple accident de parcours ou comme l’une des grandes désillusions du football sénégalais.