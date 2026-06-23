Camping Paradis, la série emblématique de TF1 portée par Laurent Ournac, célèbre cette année ses 20 ans d’existence avec une nouvelle saison estivale très attendue. Fidèle à son succès, le feuilleton continue de réunir un large public autour d’histoires simples et attachantes, témoignant de son ancrage solide dans la culture télévisuelle française. Pourtant, malgré des audiences constantes, la fiction reste la cible de critiques persistantes la qualifiant de trop populaire, voire ringarde et « beauf ». Dans ce contexte, l’acteur principal a récemment répondu aux reproches lors d’une interview accordée à Télé Star, exprimant un regard mesuré et teinté d’autodérision sur cette longévité et les jugements associés.

Depuis deux décennies, Camping Paradis dépeint les aventures de Tom Delormes, personnage incarné par Laurent Ournac, au sein d’un camping familial. La série a su fidéliser plusieurs générations de téléspectateurs, s’imposant chaque été comme un rendez-vous incontournable. Cette longévité rare dans le paysage audiovisuel français confirme le positionnement de la série, privilégiant des récits chaleureux, souvent empreints d’humour et d’humanité. TF1 continue ainsi d’investir dans cette production qui génère une forte affluence, témoignant d’un succès populaire durable. Cependant, cette même popularité alimente aussi des critiques sur le ton ou le style de la série, perçue par certains médias comme un divertissement simplet, voire dépassé.

Face à ce paradoxe, Laurent Ournac, devenu le visage de la fiction depuis sa création, répond avec légèreté et franchise. Lors de son entretien, il se revendique sans détour « Monsieur Camping », acceptant pleinement l’image que l’on a pu coller à lui et à la série, sans chercher à s’en détacher ni à nier les critiques. « Cela fait vingt ans que je suis un peu ringard et je le vis plutôt bien », déclare-t-il, se servant de l’autodérision comme d’une protection face aux jugements négatifs. Cette posture traduit une forme d’acceptation et d’appropriation de l’identité de la série, qui malgré tout séduit un public fidèle. Selon lui, c’est précisément cette popularité, cette capacité à toucher un large éventail de téléspectateurs de toutes générations, qui constitue la véritable force de Camping Paradis.

« Je suis Monsieur Camping », l’autodérision comme bouclier pour Laurent Ournac

Laurent Ournac assume que la série puisse déplaire à une certaine élite médiatique ou à un public plus critique, mais refuse que cela discrédite l’attachement d’un public multiple et familial dont il mesure l’importance. Pour lui, cette critique revient à dénigrer la France qui se réunit devant sa télévision pour partager des moments simples et conviviaux. Les images du camping, des histoires humaines accessibles et les personnages attachants résonnent avec une large audience, qui se reconnaît dans des thématiques universelles liées au quotidien et à la convivialité estivale.

Dans une interview à Télé Star, Laurent Ournac évoque également l’avenir de la série. Conscient que Camping Paradis ne pourra pas durer éternellement, il exprime un certain réalisme : « On sait tous que Camping Paradis s’arrêtera un jour. On n’y est pas plus préparés que ça. Ce sera déchirant. » Cette déclaration témoigne d’un lien fort et sincère entre l’acteur et cette saga télévisuelle qui a rythmé une partie importante de sa carrière. Vingt années à interpréter le même personnage créent une relation singulière qui dépasse la simple fiction.

Parallèlement, Laurent Ournac révèle aussi ses ambitions personnelles en dehors de Camping Paradis. Il se projette dans d’autres horizons professionnels, sans renier son passé, mais avec l’envie de renforcer son parcours artistique. Il donne l’exemple de Samuel L. Jackson, dont la carrière a décollé significativement à l’âge de 47 ans, citant ce parcours comme source d’inspiration. À 46 ans, l’acteur français affiche ainsi une volonté d’élargir son répertoire et de poursuivre son évolution dans le monde du cinéma et de la télévision, au-delà de son image actuelle.