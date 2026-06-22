Undiz lance une collection capsule avec Playboy

Undiz s’associe à Playboy pour une collection capsule estivale qui mêle influences western et pièces faciles à porter au quotidien. Pensée pour la saison chaude, la ligne conjugue références rétro et codes contemporains pour une offre commercialisée en boutique et en ligne.

La collaboration puise son inspiration dans l’imaginaire du Far West américain, avec des éléments visuels proches du vestiaire cowboy. La palette privilégie des tons chauds évoquant les paysages désertiques, et les matières évoquées dans la présentation comprennent le denim et les carreaux, complétés par des motifs d’étoiles et des touches de rouge.

Le logo emblématique de Playboy est intégré à plusieurs créations de la capsule, dans une approche mode plutôt que provocatrice : le lapin apparaît de manière discrète sur des pièces phares, selon la communication autour de la collection.

Une capsule entre vintage assumé et pièces faciles à associer

La gamme comprend des t-shirts imprimés, des shorts à carreaux et plusieurs ensembles coordonnés conçus pour être portés à la fois ensemble ou séparément. Ces articles sont présentés comme modulables afin de permettre des combinaisons variées : t-shirt graphique associé à un short en denim, ensemble assorti porté avec des baskets, ou chemise à carreaux nouée sur un jean taille haute figurent parmi les exemples mis en avant.

Les coupes affichées sont qualifiées de confortables, et les imprimés revendiquent une lisibilité rétro tout en restant adaptés à un usage quotidien. Des éléments de style empruntés à l’univers western — détails de coupe, motifs et choix chromatiques — structurent l’identité visuelle de la collection.

Sur plusieurs pièces, le célèbre lapin Playboy est recontextualisé pour s’intégrer aux codes de la ligne : il se positionne comme un motif graphique ou un petit détail de marque, plutôt que comme un élément central de provocation. Cette intégration vise à renforcer le lien entre l’esthétique vintage revendiquée et une lecture actuelle des tendances.

La capsule est commercialisée sur les canaux habituels de la marque : disponible en boutiques physiques et sur la boutique en ligne d’Undiz, elle s’adresse aux consommateurs à la recherche d’un vestiaire d’été mêlant décontraction et références stylistiques marquées. Les ensembles coordonnés proposés offrent la possibilité de porter des looks complets ou d’en dissocier les éléments pour créer des associations personnelles.

Les visuels promotionnels mettent en avant des pièces phares de la collection et illustrent la volonté de conserver une lecture simple et portable des codes western, via des imprimés identifiables et des coupes accessibles.