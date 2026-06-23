Affaire Patrick Bruel : son fils Léon Hesby cartonne à Los Angeles

Léon Hesby, fils du chanteur Patrick Bruel, a choisi la scène pour affirmer son indépendance artistique : le 21 juin 2026, jour de la Fête de la musique, il s’est produit dans la cour du Théâtre Raymond Kabbaz au Lycée français de Beverly Hills, à Los Angeles, devant un public local et des visiteurs, alors que la carrière de son père est marquée par des procédures judiciaires. Cette prestation, rapportée par Le Parisien, a suscité des réactions contrastées mais confirme la présence croissante du jeune artiste sur la scène américaine.

Selon des témoins présents, l’apparition de Léon a provoqué des commentaires sur son lien familial. Une spectatrice aurait lancé : « C’est le fils de Patrick Bruel ? C’est courageux de se produire en ce moment… », remarque à laquelle d’autres spectateurs auraient répondu : « Si vous êtes venue voir chanter le fils Bruel, vous n’avez rien compris. Ici, on vient voir Léon. »

Le concert s’inscrit dans une dynamique de projet musical : le 19 mai, Léon a annoncé la sortie de son nouveau single, Rooftop of Your House, via ses réseaux sociaux. Ces éléments confirment une activité soutenue depuis ses premières publications et prestations publiques.

Léon Hesby : parcours et actualité musicale

Sur le plan discographique, Léon a déjà publié son premier titre intitulé 1, 2, 3 en mai 2023. Il a donné son premier concert au Théâtre Raymond Kabbaz de Los Angeles le 13 décembre 2024. Ces étapes sont citées comme jalons de son début de carrière et de sa construction de répertoire hors du regard médiatique français.

En janvier, Patrick Bruel avait indiqué au Figaro que son fils allait se produire pour la première fois en France en juin, précisant : « Il va faire sa première scène en France au mois de juin. Il va ouvrir une soirée au festival des Sables d’Olonne, il sera en première partie de Marine (Delplace, grande gagnante de la Star Academy 2024) ». Cette programmation, mentionnée par le père lors d’une interview, situe le calendrier des prochaines apparitions publiques de Léon.

Patrick Bruel, pour sa part, n’a pas assisté au concert du 21 juin. Placé sous contrôle judiciaire dans le cadre des accusations de viols et d’agressions sexuelles dont il fait l’objet, il se voit appliquer des restrictions décidées par la justice, dont l’interdiction de quitter le territoire français. La mesure affecte les déplacements internationaux de l’artiste de 67 ans, habitué à résider entre la France et les États-Unis.

Le choix du Théâtre Raymond Kabbaz et du Lycée français de Beverly Hills pour cette date tient aussi à l’implantation d’un public francophone local et à la tradition de la Fête de la musique comme plateforme pour de jeunes artistes. Les annonces sur les réseaux sociaux et les premières scènes publiques constituent pour Léon des étapes factuelles de sa trajectoire artistique à Los Angeles et en vue d’une première sortie scénique en France.