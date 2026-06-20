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Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire : Undav s’offre un doublé pour l’Allemagne

Deniz Undav a marqué à la 90+4e minute pour l’Allemagne contre la Côte d’Ivoire, offrant à son équipe un avantage tardif dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était de 1-1 avant ce but, l’Allemagne mène désormais 2-1. L’attaquant signe aussi son deuxième but de la rencontre, un élément confirmé qui pèse directement sur le tableau d’affichage.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Allemagne VS Côte d'Ivoire, le 20/06/2026 21:00, stade BMO Field
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but modifie immédiatement la situation du match. L’Allemagne, qui était encore tenue en échec, passe devant dans les toutes dernières minutes du temps additionnel. La Côte d’Ivoire se retrouve menée après avoir été à égalité, tandis que l’équipe allemande dispose désormais de l’avantage au score. Aucun élément de supériorité ou d’infériorité numérique n’étant confirmé, l’impact se limite à ce basculement du résultat.

Cette réalisation intervient dans une rencontre de la Phase de groupes, au sein du Groupe E, disputée au BMO Field. Le match entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire bascule donc sur ce but inscrit à la 90+4e minute. À ce moment confirmé de la partie, le tableau d’affichage indique 2-1 en faveur de l’Allemagne.

Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
20/06/2026 21:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 30'But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
  2. 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
  3. 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
  5. 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
  6. 68'But - D. Undav1-1Allemagne · Passe : N. Amiri
  7. 75'Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 75e
  8. 75'Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana)Côte d'Ivoire, 75e
  9. 75'Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra)Côte d'Ivoire, 75e
  10. 82'Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue)Côte d'Ivoire, 82e
  11. 85'Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe)Côte d'Ivoire, 85e
  12. 85'Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka)Allemagne, 85e
  13. 90+4'But - D. Undav2-1Allemagne · Passe : F. Nmecha
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Avant-match
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne22009276
Côte d'Ivoire21012203
Équateur100101-10
Curaçao100117-60
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