Allemagne 1-1 Côte d’Ivoire : Undav égalise pour l’Allemagne

Deniz Undav a marqué à la 68e minute pour l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire, sur un service de Nadiem Amiri. Ce but ramène les Allemands à hauteur et fait passer le score de 0-1 à 1-1 dans cette rencontre de Coupe du monde 2026.

L’égalisation change immédiatement la lecture du match. L’Allemagne, menée avant cette réalisation, revient dans la partie sans prendre l’avantage, tandis que la Côte d’Ivoire voit son avance disparaître au tableau d’affichage. À 1-1, les deux équipes se retrouvent de nouveau à égalité, avec un scénario relancé par ce but inscrit après l’heure de jeu.

Cette rencontre entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire se dispute au BMO Field, dans le cadre de la Phase de groupes. Elle concerne le Groupe E, où chaque évolution du score pèse directement sur la dynamique du match. Le but de Deniz Undav, confirmé à la 68e minute, constitue donc le fait majeur de cette séquence, avec un score désormais fixé à 1-1.

Contexte du but Événement publié à la 68e minute. Score au moment de l’événement : 1-1. Score final : Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire.

Allemagne Termine 2-1 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Fil du match 30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) 68' ⚽ But - D. Undav 1-1 75' ↑↓ Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand) 75' ↑↓ Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana) 75' ↑↓ Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra) 82' ↑↓ Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue) 85' ↑↓ Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe) 85' ↑↓ Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka) 90+4' ⚽ But - D. Undav 2-1

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 7-1 7-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 26 Deniz Undav

21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 11 Jeremy Antonisse

16 Jearl Margaritha

26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup) Groupe E Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 1-0 1-0 Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' Carton jaune - S. Fofana 38' Carton jaune - F. Kessie 40' Carton jaune - G. Doue 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) 73' Carton jaune - J. Porozo 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Compositions Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 5 Wilfried Singo Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 11 Yan Diomande Milieu 8 Franck Kessié Milieu 6 Seko Fofana Milieu 24 Bazoumana Touré Milieu 19 Nicolas Pépé Attaquant 12 Elye Wahi Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

7 Odilon Kossounou

21 Evan Ndicka

18 Ibrahim Sangaré

25 Parfait Guiagon

15 Amad Diallo

10 Simon Adingra

26 Christ Inao Oulaï

4 Jean Michaël Seri

22 Evann Guessand

9 Ange-Yoan Bonny

14 Oumar Diakité Équateur Système 3-4-3 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 21 Alan Franco Défenseur 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 9 John Yeboah Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 3 Piero Hincapié Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant 14 Alan Minda Attaquant Remplaçants 15 22 Gonzalo Valle

12 Moisés Ramírez

26 Yaimar Medina

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

20 Nilson Angulo

10 Kendry Páez

7 Pervis Estupiñán

5 Jordy Alcivar

17 Ángelo Preciado

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

8 Anthony Valencia

24 Jeremy Arevalo

11 Kevin Rodriguez Les chiffres du match Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6

: Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%

: Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3

: Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285

: Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%

: Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54 Joueurs clés Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)

(Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2

(Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7

(Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9

(Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire Termine 1-0 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Resume final Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 2-1 2-1 Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) 68' ⚽ But - D. Undav 1-1 75' ↑↓ Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand) 75' ↑↓ Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana) 75' ↑↓ Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra) 82' ↑↓ Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue) 85' ↑↓ Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe) 85' ↑↓ Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka) 90+4' ⚽ But - D. Undav 2-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

24 Malick Thiaw

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

22 David Raum

25 Assan Ouédraogo

9 Jamie Leweling

20 Nadiem Amiri

13 Pascal Groß

8 Leon Goretzka

16 Angelo Stiller

14 Maximilian Beier

11 Nick Woltemade

26 Deniz Undav Côte d'Ivoire Système 4-1-4-1 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 5 Wilfried Singo Défenseur 7 Odilon Kossounou Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 18 Ibrahim Sangaré Milieu 15 Amad Diallo Milieu 8 Franck Kessié Milieu 26 Christ Inao Oulaï Milieu 11 Yan Diomande Milieu 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant Remplaçants 15 23 Alban Lafont

16 Mohamed Koné

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

17 Guéla Doué

21 Evan Ndicka

24 Bazoumana Touré

4 Jean Michaël Seri

25 Parfait Guiagon

6 Seko Fofana

10 Simon Adingra

14 Oumar Diakité

12 Elye Wahi

19 Nicolas Pépé

22 Evann Guessand Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2

: Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8

: Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8 Possession : Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39%

: Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39% Corners : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2

: Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2 Fautes : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5

: Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5 Passes : Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309

: Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309 Precision des passes : Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88%

: Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88% xG : Allemagne 0.72 / Côte d'Ivoire 1.20 Joueurs clés Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s) Deniz Undav (Allemagne) : note 6.9, 1 but(s)

(Allemagne) : note 6.9, 1 but(s) Nadiem Amiri (Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s)

(Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3

(Allemagne) : note 7.3 Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.3

(Côte d'Ivoire) : note 7.3 Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne Termine 2-1 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Resume final Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Avant-match Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne