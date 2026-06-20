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Allemagne 0-1 Côte d’Ivoire : Kessie lance la Côte d’Ivoire

Franck Kessié marque à la 30e minute pour la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne et fait passer le score à 0-1. Le joueur ivoirien signe l’ouverture du score dans une rencontre jusque-là à 0-0, donnant à la Côte d’Ivoire le premier avantage confirmé de ce match de Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Allemagne VS Côte d'Ivoire, le 20/06/2026 21:00, stade BMO Field
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but modifie immédiatement l’équilibre du tableau d’affichage. La Côte d’Ivoire mène désormais d’un but, tandis que l’Allemagne se retrouve obligée de courir après le score. À partir des faits confirmés, aucun autre élément ne vient changer cette lecture, et l’impact principal reste cet avantage ivoirien acquis après une demi-heure de jeu.

La réalisation de Franck Kessié intervient au BMO Field, dans une rencontre de la phase de groupes du Groupe E. Allemagne et Côte d’Ivoire sont donc séparées par ce but à la 30e minute, dans un match où le score est passé de 0-0 à 0-1. Pour l’instant, c’est l’ouverture du score ivoirienne qui constitue le fait majeur confirmé.

Allemagne
2e periode 68' BMO Field
Côte d'Ivoire
20/06/2026 21:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 30'But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
  2. 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
  3. 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
  5. 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
Calendrier Groupe E
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Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
2e periode 68' BMO Field
Côte d'Ivoire
Résumé à la pause
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Avant-match
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne11007163
Côte d'Ivoire11001013
Équateur100101-10
Curaçao100117-60
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