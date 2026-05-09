UBA Côte d’Ivoire : un résultat net de 39,5 milliards de FCFA en 2025

United Bank for Africa Côte d’Ivoire (UBA CI) a enregistré un bénéfice net de 39,5 milliards de FCFA au titre de l’exercice 2025, soit une progression de 184% par rapport aux 13,9 milliards de FCFA réalisés en 2024, se positionnant comme la filiale la plus performante du groupe panafricain en Afrique de l’Ouest.

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La direction générale de la filiale ivoirienne a présenté mardi 05 mai 2026 à Abidjan ces résultats financiers, qui témoignent d’une forte dynamique commerciale malgré un environnement économique contraint. Le résultat avant impôt a atteint 40,1 milliards de FCFA, en hausse de 176% sur un an.

Les dépôts de la clientèle ont atteint 663 milliards de FCFA, marquant une hausse de 7% sur l’exercice. Le produit net bancaire (PNB) affiche une progression de 17% pour s’établir à 52,5 milliards de FCFA, porté notamment par la marge d’intérêt qui représente désormais 72% du PNB.

La banque affiche des ratios de rentabilité particulièrement élevés pour le secteur bancaire régional, avec un rendement des fonds propres (ROE) de 44% et un rendement des actifs (ROA) de 4,3%. Le ratio coût/revenu est maîtrisé à 30,3%, traduisant une efficacité opérationnelle renforcée malgré les investissements dans la transformation digitale.

UBA Côte d’Ivoire surclasse désormais les filiales camerounaise et ghanéenne du groupe, avec un bénéfice avant impôt converti atteignant 126,6 milliards de nairas. Le directeur général d’UBA Côte d’Ivoire, Tony Odeiga, a souligné que les résultats de la filiale ivoirienne interviennent dans un contexte économique marqué par des contraintes financières au niveau international.

Maison-mère nigériane sous pression

Ces performances contrastent avec les difficultés rencontrées par la maison-mère nigériane United Bank for Africa Plc en 2025. Le groupe basé à Lagos a vu son bénéfice avant impôt chuter de 47,3% à 423 milliards de nairas (280 millions USD) contre 804 milliards en 2024, tandis que le bénéfice net a reculé de 47,2% à 405 milliards de nairas.

Cette baisse de rentabilité résulte d’une directive de la Banque centrale du Nigeria exigeant la sortie du régime de forbearance réglementaire et le respect strict des normes prudentielles de classification des crédits. UBA Nigeria a dû constituer des provisions d’environ 1.021 trillion de nairas en 2025, entraînant une hausse du ratio de prêts non performants au-delà du seuil requis pour la distribution de dividendes.

Le directeur général du groupe, Oliver Alawuba, a indiqué que la banque poursuit activement le recouvrement des créances concernées et a mis en place des mécanismes robustes pour accélérer les recouvrements et restructurations. « Ces actifs sont recouvrables. Au fur et à mesure de nos progrès sur les recouvrements, nous attendons une amélioration de notre ratio de prêts non performants », a-t-il précisé.

Au premier trimestre 2026, des signes de reprise se manifestent avec une croissance des crédits d’environ 2%, marquant un rebond après la stagnation observée en 2025.