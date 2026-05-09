Abomey-Calavi: un homme écope de 18 mois de prison avec sursis pour violences sur sa voisine

Le Tribunal de Première Instance de première classe d’Abomey-Calavi a examiné, vendredi 8 mai 2026, une affaire de coups et blessures volontaires née d’un conflit de voisinage.

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À la barre, le prévenu identifié sous les initiales R.G. était poursuivi pour avoir porté un coup de coupe-coupe à une dame lors d’une altercation. La victime, blessée au cours de l’incident, a précisé qu’elle n’entendait pas se constituer partie civile, ses soins ayant été pris en charge par les proches du prévenu.

Après les réquisitions du ministère public et les échanges entre les parties, le tribunal a reconnu R.G. coupable des faits reprochés. Il a été condamné à 18 mois de prison assortis de sursis.