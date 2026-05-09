Mondial 2026: Endrick soutient un retour de Neymar avec le Brésil

Alors que Carlo Ancelotti doit prochainement dévoiler sa liste pour la Coupe du monde, Endrick a pris la défense de Neymar. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais estime que la star de Santos se dévouera pleinement à la Seleção en cas de convocation.

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L’attaquant du Olympique Lyonnais, Endrick, a affiché son soutien à Neymar concernant un éventuel retour en sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du monde. Dans un entretien accordé au magazine PLACAR, le jeune international brésilien s’est exprimé sur la possibilité de voir la star de Santos FC figurer dans la liste que doit prochainement dévoiler Carlo Ancelotti. Depuis plusieurs semaines, l’une des principales interrogations autour de la Seleção concerne justement la présence ou non de Neymar dans le groupe retenu par l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Endrick a toutefois rappelé que la décision finale appartenait entièrement à Ancelotti. « Neymar est un immense joueur et tout le monde connaît l’étendue de son talent », a confié le jeune attaquant brésilien. « Que Dieu le bénisse avant tout, puis ce sera à Carlo Ancelotti de prendre sa décision. » Le joueur de 19 ans s’est également montré convaincu de l’engagement total de Neymar s’il venait à être retenu avec le Brésil. « S’il est appelé en sélection, je suis certain qu’il se donnera totalement pour l’équipe, mais aussi pour tous les membres de la Confédération brésilienne de football », a-t-il ajouté.





