OM : une blague à l’extincteur coûte cher à Aubameyang, écarté du groupe

L’attaquant gabonais de l’Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, a été écarté du groupe pour le déplacement au Havre dimanche après avoir aspergé avec un extincteur un membre du staff lors d’une mise au vert jeudi soir au centre d’entraînement de La Commanderie.

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Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur du Borussia Dortmund participait avec plusieurs coéquipiers à un moment de détente lorsqu’il aurait utilisé un extincteur en direction de Bob Tahri, membre du staff rattaché au directeur du football Mehdi Benatia. La mousse projetée aurait également atteint le lit et les effets personnels de Bob Tahri, 47 ans, ancien médaillé de bronze du 3.000 mètres steeple aux Championnats du monde d’athlétisme 2009.

L’incident s’est produit jeudi soir alors que les joueurs marseillais passaient leur quatrième nuit consécutive à La Commanderie, dans le cadre d’une mise au vert prolongée décidée après la cinglante défaite concédée à Nantes (3-0) le week-end précédent.

Plusieurs joueurs ont « semé un gros chahut » dans plusieurs chambres du centre d’entraînement, laissant un grand désordre, selon une source au sein du club. Une fête façon « colonie de vacances » aurait dégénéré avec des lits retournés, selon Le Progrès.

Bob Tahri veille notamment au respect des horaires et du couvre-feu lors des périodes de mise au vert à La Commanderie.

Sanction immédiate malgré les excuses

L’incident a été porté à la connaissance de la direction de l’OM vendredi. Malgré les excuses présentées par Aubameyang, qui aurait expliqué avoir « voulu seulement semer le trouble », le club a décidé de le suspendre pour une rencontre. Cette sanction disciplinaire immédiate le prive du déplacement au Havre pour la 33e journée de Ligue 1, prévu dimanche à 21h. Aucune mesure supplémentaire n’a été indiquée à ce stade.

Le club phocéen n’a pas communiqué officiellement sur cette affaire.

Cette suspension rappelle la situation vécue par Aubameyang à Arsenal en 2021, lorsqu’il avait perdu son brassard de capitaine à la suite de manquements disciplinaires. Fin avril 2026, le Gabonais avait déjà exprimé publiquement sa frustration lors d’un entraînement, fracassant un piquet de colère et fustigeant le manque de sérieux de certains coéquipiers après la défaite à Lorient. Il pointerait du doigt l’hygiène de vie et le manque d’efforts de joueurs ne respectant pas les standards professionnels, selon La Provence.

Revenu à Marseille lors du mercato estival 2025, Aubameyang vit mal la crise actuelle que traverse le club phocéen.