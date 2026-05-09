Centrafrique : Anicet-Georges Dologuélé réélu député malgré sa perte de nationalité

L’opposant centrafricain Anicet-Georges Dologuélé a été élu député alors que sa nationalité centrafricaine fait l’objet d’une controverse juridique depuis octobre 2025. Le vice-président du tribunal de grande instance de Bangui avait déclaré « nul et de nul effet » en octobre 2025 le certificat de nationalité d’octobre 2012 présenté par Dologuélé, alors que ce même document avait permis son élection comme député et sa participation aux présidentielles de 2015 et 2020.

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Anicet-Georges Dologuélé siège actuellement à l’Assemblée nationale centrafricaine en tant que député de la première circonscription de Bocaranga, préfecture de l’Ouham-Pendé au Nord-Ouest du pays. Il a été réélu député avec 75,32% des suffrages dans cette circonscription. En juillet 2025, le parti URCA avait précisé dans un communiqué que Dologuélé s’était rendu en Europe « muni d’une autorisation d’absence et de sortie dûment délivrée par le Président de l’Assemblée Nationale », qualité de « Député de la Nation ».

La controverse porte sur le statut juridique de Dologuélé depuis qu’il a renoncé à sa nationalité française fin août 2025 pour se conformer à la Constitution de 2023, qui interdit aux binationaux de se présenter à l’élection présidentielle. Dologuélé avait lui-même déclaré en août 2022 être « français depuis 1990 ». Selon les autorités, en devenant français à l’âge adulte (en 1994 selon certaines sources), il aurait perdu sa nationalité centrafricaine, et sa réintégration ne pourrait intervenir que par décret présidentiel. Il se trouverait donc dans une situation d’apatride : plus français et pas redevenu centrafricain.

En novembre 2025, ses conseillers ont saisi le Conseil constitutionnel sur cette question de nationalité. Malgré cette bataille juridique, Dologuélé a déposé sa candidature pour la présidentielle du 28 décembre 2025, affirmant que son dossier était « complet » et « recevable ».

Elections légistaves remportées par le parti au pouvoir

Les élections législatives centrafricaines de 2025-2026 se sont déroulées en deux tours, le 28 décembre 2025 et le 26 avril 2026, pour élire 144 députés à l’Assemblée nationale. Le Mouvement Cœurs unis (MCU), parti au pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra, a largement remporté le scrutin avec 61 sièges sur les 144 à pourvoir. Au premier tour du 28 décembre 2025, le MCU avait déjà obtenu 50 circonscriptions selon les résultats provisoires, laissant 67 sièges au second tour.

Les candidats indépendants arrivent en deuxième position avec 21 sièges élus. Les autres formations politiques ont obtenu des résultats modestes avec le Parti pour la démocratie et la solidarité, Kelemba (PDS-Kelemba) qui lève 2 sièges, le Mouvement national des indépendants (MOUNI) avec 2 sièges, l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) qui part avec 1 siège, le Parti d’action pour le développement (PAD) aussi avec 1 siège, le Parti socialiste (PS) qui lève 1 siège de même que l’Union pour le renouveau centrafricain (URCA) d’Anicet-Georges Dologuélé

Au total, 90 députés ont été élus au premier tour et 54 au second tour, portant le nombre total de sièges à 144, soit 4 de plus que lors de la précédente législature.