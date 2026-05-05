Côte d’Ivoire : Wave dit avoir versé 50 milliards FCFA au fisc en 2025

La fintech sénégalo-américaine Wave affirme avoir versé plus de 50 milliards de francs CFA (81,97 millions de dollars) d’impôts en Côte d’Ivoire au titre de l’exercice 2025, a indiqué son directeur général Katié Bamba lors d’une causerie-débat tenue le 29 avril à Abidjan.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

L’annonce vise à positionner Wave parmi les gros contributeurs fiscaux du pays, quatre ans seulement après son arrivée sur le marché ivoirien en 2021. Le chiffre, avancé par l’entreprise et non confirmé par l’administration fiscale, représenterait une contribution significative au budget de l’État, qui s’établissait à 15 339 milliards de FCFA en 2025.

Katié Bamba a présenté un bilan d’activité faisant état de 21 millions de comptes ouverts et d’un million de marchands agréés. Selon le site spécialisé Digital Mag, Wave revendique 60 % de parts de marché sur le segment du mobile money en Côte d’Ivoire, devant Orange Money et MTN MoMo.

Le directeur général a rappelé la stratégie commerciale de l’entreprise, fondée sur des prix inférieurs à ceux de la concurrence, une disponibilité constante des liquidités chez les agents et un service client de proximité. Wave facture un taux unique de 1 % sur les retraits, sans frais sur les envois, modèle qui a bousculé les tarifs du marché ouest-africain du transfert mobile depuis 2021.

Au-delà de la compétition tarifaire, M. Bamba a mis en avant le rôle de Wave dans la formalisation des flux financiers issus de l’économie informelle. Le réseau de marchands agréés permet aux commerçants de disposer d’une traçabilité de leurs transactions, d’améliorer leurs chances d’accès au crédit auprès des institutions financières, et offre à l’administration fiscale une visibilité sur des flux auparavant invisibles.

Une levée de fonds de 77 milliards de FCFA

Pour financer son expansion régionale, Wave a récemment bouclé une levée de fonds de près de 77 milliards de FCFA, conduite par Rand Merchant Bank (RMB) en collaboration avec un consortium comprenant British International Investment (BII, ex-CDC Group, bras financier du développement britannique), Finnfund (coopération finlandaise) et Norfund (fonds norvégien).

Les fonds doivent soutenir le déploiement des activités de Wave dans six pays, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali et le Niger, ainsi que son expansion vers le Cameroun, la Guinée et la République démocratique du Congo, où l’entreprise recrute des équipes locales.

Wave, fondée en 2018 à Dakar par l’Américain Drew Mackintosh et le Franco-Sénégalais Lincoln Quirk, avait été valorisée 1,7 milliard de dollars lors d’un tour de table mené par IFC et d’autres investisseurs en 2021, devenant l’une des premières licornes d’Afrique de l’Ouest. La société avait alors connu une croissance fulgurante au Sénégal avant de s’implanter en Côte d’Ivoire, où elle a contraint Orange Money à réduire ses commissions.

La position dominante revendiquée par Wave en Côte d’Ivoire reste toutefois disputée. Orange Côte d’Ivoire, MTN et Moov Africa conservent des bases d’abonnés considérables via leurs offres de mobile money intégrées aux forfaits téléphoniques. L’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) n’a pas publié de données consolidées récentes permettant de vérifier les parts de marché revendiquées par les différents opérateurs.